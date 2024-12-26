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Ни в коем случае не ставьте букет цветов в это место, иначе он быстро испортится

Садоводство

Подаренный букет цветов — это традиционное и приятное украшение, которое, увы, часто быстро увядает. На это влияет множество факторов, таких как воздействие мороза при переноске, резкие изменения температуры и недостаток правильного ухода. Однако, срок жизни цветов можно продлить.

Цветы
Фото: flickr.com by Ken FUNAKOSHI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цветы

Вот несколько советов:

  1. Сразу после получения букета поместите его в холодную воду.
  2. Меняйте воду каждые пару дней.
  3. Ежедневно подрезайте стебли.

Эти процедуры будет легче выполнять, если заранее удалить упаковку с букета.

Стоит также учесть, что существует одно место в доме, куда ни в коем случае нельзя ставить цветы, если вы хотите сохранить их свежими дольше. На подоконнике цветы получают двойной удар: снизу поднимается горячий воздух от батареи, а сверху поступает холодный от окна. Лучше поставить букет на журнальный столик или рядом с кроватью, если у вас нет аллергии.

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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