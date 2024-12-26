Ни в коем случае не ставьте букет цветов в это место, иначе он быстро испортится

Подаренный букет цветов — это традиционное и приятное украшение, которое, увы, часто быстро увядает. На это влияет множество факторов, таких как воздействие мороза при переноске, резкие изменения температуры и недостаток правильного ухода. Однако, срок жизни цветов можно продлить.
Вот несколько советов:
Эти процедуры будет легче выполнять, если заранее удалить упаковку с букета.
Стоит также учесть, что существует одно место в доме, куда ни в коем случае нельзя ставить цветы, если вы хотите сохранить их свежими дольше. На подоконнике цветы получают двойной удар: снизу поднимается горячий воздух от батареи, а сверху поступает холодный от окна. Лучше поставить букет на журнальный столик или рядом с кроватью, если у вас нет аллергии.
Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.
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