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Как правильно обрезать фикус Бенджамина, чтобы он радовал глаз

3:16
Садоводство

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений. Его элегантный вид и простота ухода делают его идеальным выбором для начинающих цветоводов. Однако обрезка фикуса — это важный аспект ухода, который нельзя игнорировать. Она способствует не только декоративности растения, но и его здоровью. Разберём основные принципы обрезки, чтобы ваш фикус радовал пышной и здоровой кроной.

Фикус Бенджамина
Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус Бенджамина

Почему нужно обрезать фикус

Обрезка фикуса Бенджамина — это не только способ придать растению аккуратный внешний вид, но и средство поддержания его здоровья.

  • Стимуляция роста: регулярная обрезка способствует появлению новых побегов и делает крону более густой.
  • Циркуляция воздуха: прореживание кроны улучшает доступ воздуха и света, что снижает риск заболеваний.
  • Предотвращение вредителей: убирая повреждённые ветви, вы защищаете растение от грибков и насекомых.

Без обрезки фикус со временем может потерять форму, стать слишком густым или асимметричным, так как растение всегда тянется к свету.

Когда лучше обрезать фикус

Наиболее подходящее время для обрезки — конец зимы или ранняя весна, когда растение находится в состоянии покоя. Это позволяет минимизировать стресс и ускорить заживление срезов.

Важно: в случае появления больных или повреждённых веток обрезку нужно проводить немедленно, не дожидаясь планового времени.

Как правильно обрезать фикус

  • Удаление мёртвых и больных веток: обрезайте побеги с признаками гнили, коричневыми пятнами или отсутствующей корой.
  • Контроль буйного роста: избавляйтесь от веток, которые выбиваются из общей формы растения.
  • Прореживание: удаляйте ветки из внутренней части кроны для улучшения освещения и вентиляции.

Используйте острые и стерильные инструменты, чтобы избежать занесения инфекций. После каждого среза рекомендуется дезинфицировать секатор 70% спиртовым раствором.

Методы обрезки

  • Прореживание кроны: удалите лишние ветки, чтобы растение не росло слишком густо.
  • Загущение кроны: обрезайте ветви над почкой, чтобы стимулировать рост новых побегов.
  • Поддержание естественной формы: фикус Бенджамина имеет овальную крону, поэтому работайте с природной формой растения, избегая резких изменений.
  • Формирование декоративной кроны: создавайте кустовую, штамбовую или ярусную форму, в зависимости от ваших предпочтений.

Уход за фикусом после обрезки

  • Полив: поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте.
  • Обработка срезов: на крупных ветках присыпьте срезы толчёным углём, чтобы предотвратить инфекции.
  • Подкормка: вносите удобрения только после появления нового прироста.

Обрезка фикуса Бенджамина — это залог его здоровья, красоты и гармоничного роста. Соблюдайте основные правила и своевременно удаляйте проблемные ветви, чтобы ваше растение радовало вас долгие годы.

Уточнения

Фи́кус бенджами́на (лат. Ficus benjamina) — вид растений из рода Фикус семейства Тутовые (Moraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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