Как правильно обрезать фикус Бенджамина, чтобы он радовал глаз

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений. Его элегантный вид и простота ухода делают его идеальным выбором для начинающих цветоводов. Однако обрезка фикуса — это важный аспект ухода, который нельзя игнорировать. Она способствует не только декоративности растения, но и его здоровью. Разберём основные принципы обрезки, чтобы ваш фикус радовал пышной и здоровой кроной.

Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фикус Бенджамина

Почему нужно обрезать фикус

Обрезка фикуса Бенджамина — это не только способ придать растению аккуратный внешний вид, но и средство поддержания его здоровья.

Стимуляция роста : регулярная обрезка способствует появлению новых побегов и делает крону более густой.

: регулярная обрезка способствует появлению новых побегов и делает крону более густой. Циркуляция воздуха : прореживание кроны улучшает доступ воздуха и света, что снижает риск заболеваний.

: прореживание кроны улучшает доступ воздуха и света, что снижает риск заболеваний. Предотвращение вредителей: убирая повреждённые ветви, вы защищаете растение от грибков и насекомых.

Без обрезки фикус со временем может потерять форму, стать слишком густым или асимметричным, так как растение всегда тянется к свету.

Когда лучше обрезать фикус

Наиболее подходящее время для обрезки — конец зимы или ранняя весна, когда растение находится в состоянии покоя. Это позволяет минимизировать стресс и ускорить заживление срезов.

Важно: в случае появления больных или повреждённых веток обрезку нужно проводить немедленно, не дожидаясь планового времени.

Как правильно обрезать фикус

Удаление мёртвых и больных веток : обрезайте побеги с признаками гнили, коричневыми пятнами или отсутствующей корой.

: обрезайте побеги с признаками гнили, коричневыми пятнами или отсутствующей корой. Контроль буйного роста : избавляйтесь от веток, которые выбиваются из общей формы растения.

: избавляйтесь от веток, которые выбиваются из общей формы растения. Прореживание: удаляйте ветки из внутренней части кроны для улучшения освещения и вентиляции.

Используйте острые и стерильные инструменты, чтобы избежать занесения инфекций. После каждого среза рекомендуется дезинфицировать секатор 70% спиртовым раствором.

Методы обрезки

Прореживание кроны : удалите лишние ветки, чтобы растение не росло слишком густо.

: удалите лишние ветки, чтобы растение не росло слишком густо. Загущение кроны : обрезайте ветви над почкой, чтобы стимулировать рост новых побегов.

: обрезайте ветви над почкой, чтобы стимулировать рост Поддержание естественной формы : фикус Бенджамина имеет овальную крону, поэтому работайте с природной формой растения, избегая резких изменений.

: фикус Бенджамина имеет овальную крону, поэтому работайте с природной формой растения, избегая резких изменений. Формирование декоративной кроны: создавайте кустовую, штамбовую или ярусную форму, в зависимости от ваших предпочтений.

Уход за фикусом после обрезки

Полив : поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте.

: поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте. Обработка срезов : на крупных ветках присыпьте срезы толчёным углём, чтобы предотвратить инфекции.

: на крупных ветках присыпьте срезы толчёным углём, чтобы предотвратить инфекции. Подкормка: вносите удобрения только после появления нового прироста.

Обрезка фикуса Бенджамина — это залог его здоровья, красоты и гармоничного роста. Соблюдайте основные правила и своевременно удаляйте проблемные ветви, чтобы ваше растение радовало вас долгие годы.

Уточнения

Фи́кус бенджами́на (лат. Ficus benjamina) — вид растений из рода Фикус семейства Тутовые (Moraceae).

