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Эти 5 способов защитят вашу малину от червей

2:56
Садоводство

Малина — любимая культура многих дачников благодаря своей неприхотливости и витаминам, которыми богаты её ягоды. Однако черви в малине могут стать настоящей проблемой при сборе урожая. Чтобы защитить ягоды, важно своевременно предпринимать меры. Рассмотрим 5 основных способов борьбы с этой напастью.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

1. Профилактика

Профилактика — это первый шаг в борьбе с червивостью малины. Вот несколько эффективных методов:

  • Обработка горячей водой: весной, до появления малинового жука, полейте кусты водой температурой 70-80 °C. Обязательно направляйте воду на стебли и корни. Эту процедуру можно повторить осенью, когда температура воздуха чуть ниже 0 °C.
  • Мульчирование: после осенней перекопки замульчируйте почву вокруг кустов слоем компоста, опилок или перегноя. Это создаёт барьер для вредителей, не давая им выбраться наружу.
  • Защита кустов сеткой: накройте кусты мелкоячеистой марлей или капроновой тканью, чтобы малиновый жук не мог отложить личинки. После окончания цветения укрытие можно убрать.

2. Ручной сбор жуков

Собирание жуков — трудоёмкий, но действенный способ. Во время цветения вечером расстелите под кустами плёнку и встряхните растения. Упавших жуков соберите и уничтожьте (например, сожгите или поместите в герметичную ёмкость). Этот процесс придётся повторять до полного исчезновения вредителей.

3. Опрыскивание

С середины мая до конца месяца, когда появляются бутоны, кусты можно обработать инсектицидами или фунгицидами. Этот метод особенно эффективен, если жуки и гусеницы уже появились.

4. Народные средства

Если вы хотите избежать использования химии, воспользуйтесь народными методами:

  • Горчичный раствор: растворите 20 г порошка горчицы в ведре воды, настаивайте сутки и опрыскивайте кусты по мере необходимости.
  • Картофельные очистки: закладывайте их под кусты малины как подкормку.
  • Птичий помёт: используйте его как удобрение в перебродившем или разведённом виде для укрепления растений.

5. Радикальный метод

Если малина сильно заражена, а обычные методы не помогают, придётся пойти на крайние меры. Вырубите и сожгите заражённые кусты, перекопайте почву и посадите новые здоровые саженцы.

Для борьбы с червивостью малины важно сочетать профилактику, ручную обработку и защиту растений. Правильный уход гарантирует, что ваш труд на даче окупится сполна: вы соберёте вкусные, здоровые и красивые ягоды.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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