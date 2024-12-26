Эти 5 способов защитят вашу малину от червей

Малина — любимая культура многих дачников благодаря своей неприхотливости и витаминам, которыми богаты её ягоды. Однако черви в малине могут стать настоящей проблемой при сборе урожая. Чтобы защитить ягоды, важно своевременно предпринимать меры. Рассмотрим 5 основных способов борьбы с этой напастью.
Профилактика — это первый шаг в борьбе с червивостью малины. Вот несколько эффективных методов:
Собирание жуков — трудоёмкий, но действенный способ. Во время цветения вечером расстелите под кустами плёнку и встряхните растения. Упавших жуков соберите и уничтожьте (например, сожгите или поместите в герметичную ёмкость). Этот процесс придётся повторять до полного исчезновения вредителей.
С середины мая до конца месяца, когда появляются бутоны, кусты можно обработать инсектицидами или фунгицидами. Этот метод особенно эффективен, если жуки и гусеницы уже появились.
Если вы хотите избежать использования химии, воспользуйтесь народными методами:
Если малина сильно заражена, а обычные методы не помогают, придётся пойти на крайние меры. Вырубите и сожгите заражённые кусты, перекопайте почву и посадите новые здоровые саженцы.
Для борьбы с червивостью малины важно сочетать профилактику, ручную обработку и защиту растений. Правильный уход гарантирует, что ваш труд на даче окупится сполна: вы соберёте вкусные, здоровые и красивые ягоды.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.