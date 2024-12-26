Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой

Опытные дачники поделились советом о том, как избавиться от улиток и слизней, которые зачастую атакуют участок в весенний период.
Стоит отметить, что применение промышленных химикатов в этот период нежелательно, поэтому лучше использовать натуральные средства. Одним из эффективных средств против этих вредителей является чеснок.
Для приготовления настоя необходимо взять две большие головки чеснока, измельчить их и залить литром кипятка. Смесь кипятится пять минут, затем охлаждается. После этого столовую ложку полученного раствора разбавляют в литре воды и применяют для обработки растений и почвы, где были замечены вредители.
Это средство можно использовать вплоть до середины октября, пока активность моллюсков снижается. Важно помнить, что эти вредители любят тенистые и влажные места, поэтому перед борьбой с ними стоит убрать мусор и сорняки на участке.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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