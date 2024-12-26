Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники поделились советом о том, как избавиться от улиток и слизней, которые зачастую атакуют участок в весенний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизень

Стоит отметить, что применение промышленных химикатов в этот период нежелательно, поэтому лучше использовать натуральные средства. Одним из эффективных средств против этих вредителей является чеснок.

Для приготовления настоя необходимо взять две большие головки чеснока, измельчить их и залить литром кипятка. Смесь кипятится пять минут, затем охлаждается. После этого столовую ложку полученного раствора разбавляют в литре воды и применяют для обработки растений и почвы, где были замечены вредители.

Это средство можно использовать вплоть до середины октября, пока активность моллюсков снижается. Важно помнить, что эти вредители любят тенистые и влажные места, поэтому перед борьбой с ними стоит убрать мусор и сорняки на участке.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

