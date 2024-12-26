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Уход за клубникой: как защитить растения и улучшить вкус ягод

2:10
Садоводство

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур, но её выращивание требует внимательного подхода. Даже незначительные ошибки в уходе могут привести к потере урожая или ухудшению его качества. Разберём основные аспекты, которые помогут вырастить вкусную и крупную клубнику.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Как защитить клубнику от вредителей

Одним из самых опасных вредителей клубники является долгоносик. Если с ним не бороться, можно лишиться значительной части урожая. Справиться с этой проблемой помогут проверенные методы.

Простой рецепт средства от долгоносика:

  • В большую кастрюлю налейте 5 литров воды.
  • Добавьте полстакана порошка горчицы и 100 г измельчённых листьев табака.
  • Натрите на тёрке кусок хозяйственного мыла и тоже добавьте в воду.
  • Доведите состав до кипения, затем остудите до комнатной температуры и профильтруйте.

Полученным раствором обработайте клубничные кусты. Это средство помогает отпугнуть вредителей и защитить растения.

Подкормка клубники

Правильный выбор удобрений — ключ к обильному урожаю. Потребности клубники меняются в зависимости от времени года:

Весной: растения нуждаются в азоте для активного роста. Используйте натуральные удобрения, такие как настой травы или куриный помёт.

Осенью: клубника готовится к зимовке и нуждается в фосфоре и калии. Они укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к морозам.

Полив клубники

Клубника не переносит засуху. При недостатке влаги ягоды становятся мелкими и кислыми. В жаркую погоду обеспечьте регулярный и обильный полив. Но следите за тем, чтобы вода не застаивалась: это может привести к гниению корней.

Клубника требует внимания и заботы, но правильный уход окупится сторицей. Регулярная защита от вредителей, грамотный выбор подкормок и обеспечение оптимального полива — залог богатого и вкусного урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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