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Какие соседи нужны томатам для хорошего урожая

3:01
Садоводство

Совместные посадки — это не только способ сэкономить место на грядке, но и эффективный инструмент для защиты растений и улучшения их роста. Умело подобранные соседи для томатов помогут защитить их от вредителей, улучшить вкус плодов и создать гармоничное сосуществование. Разберём, какие культуры лучше всего сажать рядом с томатами.

Томаты, помидоры
Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты, помидоры

Лучшие соседи для томатов

1. Базилик: защита и усиление вкуса

Базилик не только ароматная приправа, но и природный защитник томатов. Его насыщенный аромат отпугивает тлю, белокрылку и других вредителей, а совместное выращивание делает вкус плодов томатов более насыщенным.

2. Морковь: эффективное использование почвы

Морковь и томаты — идеальные соседи, которые не конкурируют за ресурсы. Корневая система моркови уходит в глубокие слои почвы, в то время как корни томатов развиваются ближе к поверхности. Это позволяет обеим культурам полноценно питаться и получать влагу.

3. Лук и чеснок: природная защита от вредителей

Лук и чеснок — проверенные природные репелленты. Их специфический запах отпугивает паутинного клеща, колорадского жука и других вредителей, что способствует защите томатных кустов.

4. Огурцы: взаимовыгодное соседство

Огурцы и томаты прекрасно дополняют друг друга. Огуречные плети создают тень, защищая томаты от сильного солнца, а томаты, в свою очередь, служат для огурцов естественной опорой.

5. Салат и шпинат: заполнение пространства

Быстрорастущие культуры, такие как салат и шпинат, можно высаживать между томатными кустами. Они не конкурируют за питательные вещества, но при этом создают тень, сохраняют влагу в почве и предотвращают рост сорняков.

6. Бархатцы: естественный инсектицид

Бархатцы — не только украшение грядки, но и защита для томатов. Их запах отпугивает нематод, белокрылку и других вредителей, создавая естественный барьер для насекомых.

7. Петрушка: привлечение полезных насекомых

Петрушка привлекает златоглазок и божьих коровок — естественных врагов тли и других вредителей томатов. Совместное выращивание помогает уменьшить риск повреждения растений.

8. Мята: аромат и защита

Мята отпугивает тлю и муравьёв, а её присутствие рядом с томатами делает вкус плодов ещё более ярким.

Совместные посадки — это простой и эффективный способ улучшить урожай и защитить томаты от вредителей. Выбирайте правильных соседей для своих растений, чтобы сделать грядку не только функциональной, но и красивой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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