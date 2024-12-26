Как правильно ухаживать за геранью зимой и летом

Герань, или пеларгония, — популярное растение, которое радует обильным цветением как в саду, так и дома. Её неприхотливость и яркие окраски делают её фаворитом среди цветоводов. Однако даже у такого непроблемного цветка бывают трудности, и одна из самых частых — отсутствие цветения.
Разберём основные причины и способы исправить ситуацию, чтобы герань снова зацвела пышным ковром.
Нехватка света
Герань — светолюбивое растение. Если ей не хватает солнечного света, она не будет цвести. Особенно зимой, когда день короткий, растению необходима дополнительная подсветка.
Дефицит питательных веществ
Цветок, долго растущий в одном горшке, исчерпывает ресурсы почвы. Без подкормки растение замедляет рост и перестаёт цвести.
Стресс после пересадки
После смены горшка герань может сбросить бутоны. Чтобы снизить стресс, опрыскивайте её раствором препаратов "Эпин" или "Циркон", а корни полейте раствором "Корневина".
Возраст растения
Старым растениям требуется омоложение. Подрежьте куст под корень, а срезанные побеги укорените. Корень подкормите удобрениями с калием и фосфором.
Слишком большой горшок
Герань не зацветёт, пока полностью не освоит земляной ком. Для неё лучше подбирать компактные горшки.
Герань подкармливают раз в две недели в фазе активного роста (с весны до осени). Важно чередовать минеральные удобрения с органическими.
Минеральные подкормки:
Органические подкормки:
Борная кислота - стимулирует цветение. Разведите 0,2 г кислоты в литре воды и полейте растение.
Банановая кожура - богатый источник калия. Настой из кожуры улучшает рост и цветение.
Дрожжи - ускоряют развитие. Растворите 10 г дрожжей в 1 литре воды, добавьте 1 ст. ложку сахара и настаивайте 3 часа.
Зимой: подкормки сокращают до одного раза в месяц и используют только половину дозировки.
Весной: начинают с азотных удобрений для роста побегов, затем добавляют фосфор и калий.
Летом: подкармливают средствами для цветущих растений, увеличивая дозу фосфора.
Грамотный уход, регулярные подкормки и правильный выбор места помогут вашей герани цвести обильно и долго. Наблюдайте за растением, своевременно устраняйте проблемы, и оно обязательно порадует вас яркими соцветиями.
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