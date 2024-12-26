Как правильно ухаживать за геранью зимой и летом

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань, или пеларгония, — популярное растение, которое радует обильным цветением как в саду, так и дома. Её неприхотливость и яркие окраски делают её фаворитом среди цветоводов. Однако даже у такого непроблемного цветка бывают трудности, и одна из самых частых — отсутствие цветения.

Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Герань

Разберём основные причины и способы исправить ситуацию, чтобы герань снова зацвела пышным ковром.

Почему герань не цветёт: 5 причин

Нехватка света

Герань — светолюбивое растение. Если ей не хватает солнечного света, она не будет цвести. Особенно зимой, когда день короткий, растению необходима дополнительная подсветка.

Дефицит питательных веществ

Цветок, долго растущий в одном горшке, исчерпывает ресурсы почвы. Без подкормки растение замедляет рост и перестаёт цвести.

Стресс после пересадки

После смены горшка герань может сбросить бутоны. Чтобы снизить стресс, опрыскивайте её раствором препаратов "Эпин" или "Циркон", а корни полейте раствором "Корневина".

Возраст растения

Старым растениям требуется омоложение. Подрежьте куст под корень, а срезанные побеги укорените. Корень подкормите удобрениями с калием и фосфором.

Слишком большой горшок

Герань не зацветёт, пока полностью не освоит земляной ком. Для неё лучше подбирать компактные горшки.

Как правильно подкармливать герань

Герань подкармливают раз в две недели в фазе активного роста (с весны до осени). Важно чередовать минеральные удобрения с органическими.

Минеральные подкормки:

Комплексные удобрения: "Bona Forte", "Агрикола", "Плантафол 20:20:20".

Фосфорные удобрения для цветения: "Монофосфат калия", "Акварин для цветения".

Органические подкормки:

Раствор биогумуса, настой конского навоза.

Органику вносят не чаще одного раза в два месяца, чтобы не перегрузить растение.

Народные средства для подкормки

Борная кислота - стимулирует цветение. Разведите 0,2 г кислоты в литре воды и полейте растение.

Банановая кожура - богатый источник калия. Настой из кожуры улучшает рост и цветение.

Дрожжи - ускоряют развитие. Растворите 10 г дрожжей в 1 литре воды, добавьте 1 ст. ложку сахара и настаивайте 3 часа.

Уход за геранью в разное время года

Зимой: подкормки сокращают до одного раза в месяц и используют только половину дозировки.

Весной: начинают с азотных удобрений для роста побегов, затем добавляют фосфор и калий.

Летом: подкармливают средствами для цветущих растений, увеличивая дозу фосфора.

Грамотный уход, регулярные подкормки и правильный выбор места помогут вашей герани цвести обильно и долго. Наблюдайте за растением, своевременно устраняйте проблемы, и оно обязательно порадует вас яркими соцветиями.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

