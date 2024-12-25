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Почему кроты выбирают ваш огород? Привлекаемая пища как причина

Садоводство » Вредители и болезни

Кроты – это существа, которые вызывают неоднозначные чувства у дачников и огородников. С одной стороны, они способствуют аэрации почвы и контролю за вредителями, с другой – их активность может привести к значительным повреждениям корней растений и заполнению поверхности газонов невзрачными холмиками. Часто причиной появления кротов на участке становятся сами владельцы земли, порой не осознавая своих действий. 

Золотой крот
Фото: Wikipedia by JP Le Roux, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Золотой крот

 Изобилие пищи

Одной из главных причин появления кротов на даче является наличие пищи. Эти млекопитающие питаются насекомыми, червями и другими почвенными организмами. Если на вашем участке обилие этих "лакомств", это здесь может привлечь кротов. В частности, хорошо удобренные и ухоженные огороды становятся настоящим раем для кротов.

Ухоженные грядки и цветники

Многие огородники активно используют удобрения и органические добавки, чтобы повысить урожайность. Однако именно это может привести к избыточному количеству червей и насекомых, что привлекательнее для кротов. Создавая идеальные условия для роста растений, вы в то же время создаете и идеальную среду для добычи кротов.

Использование погребов и компостных куч

Кроты могут также появляться на участке из-за прорыва компостных куч или погребов, где заведомо существует изобилие пищи. Открытые ямы и кучи хорошо задействуют кротов, которые могут забраться внутрь, находя там червей и других насекомых.

Неправильное управление водой

Избыточная влажность на участке может создать комфортные условия для кротов. Если у вас существуют проблемы с дренажем, или если вы слишком часто поливаете растения, это может создать мягкую и влажную среду, которая кажется кротам особенно привлекательной. 

Покрытие участка

И, наконец, наличие густой растительности, высоких трав и кустарников может быть фактором, привлекающим кротов. Они чувствуют себя в безопасности, когда могут спрятаться от хищников, поэтому если вы допускаете жесткое зарастание вашего участка, оно может стать идеальным убежищем для этих животных.

Как предотвратить появление кротов

Если вы хотите минимизировать вероятность появления кротов на вашем участке, рассмотрите следующие рекомендации:

  • Контролируйте питание: регулярно проверяйте уровень органических остатков на участке и избегайте избыточного удобрения.
  • Правильный дренаж: убедитесь, что у вас есть эффективная система дренажа, чтобы избежать избыточной влаги на поверхности.
  • Открытая поверхность: оставьте открытыми участки земли без лишних укрытий для кротов, убирая лишнюю растительность и поддерживая аккуратность.

Хотя нередки случаи, когда кроты могут навредить вашему саду и огороду, важно понимать, что их появление нередко зависит от наших собственных действий. Простое управление условиями на вашем участке может значительно снизить вероятность визита этих мохнатых жителей. Будучи осведомленными о причинах, вы сможете создать более комфортные условия для ваших растений, не забывая при этом и о желаниях маленьких садовых проказников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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