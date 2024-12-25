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Уборка снега с приствольных кругов: первая важная процедура января

3:05
Садоводство » Деревья и кустарники

После зимних праздников, когда Новый год уже наступил, начинается время заботы о нашем саде. Январь — это важный месяц для садоводов, так как многие садовые процедуры, проводимые в это время, имеют значительное влияние на здоровье деревьев и кустарников. Одной из таких процедур является уход за приствольными кругами. 

Уборка снега

Первое, что нужно сделать — это убрать снег с приствольных кругов. Это не только предотвратит слишком сильное таяние и замерзание корней, но и даст возможность корневой системе деревьев и кустарников получать кислород. Убедитесь, что снежный покров не слишком плотный, чтобы избежать создания условий для появления гнили.

Подкормка органикой

После уборки снега пришло время подкормить растения. Январь — это идеальное время для внесения органических удобрений, таких как компост, перегной или перепревший навоз. Это поможет обогатить почву необходимыми питательными веществами, которые станут доступны корням с наступлением весны. Распределите органику равномерно по приствольным кругам, чтобы обеспечить равномерное питание.

Мульчирование

Важно также уделить внимание мульчированию. Мульча помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перепадов температур. Для мульчирования можно использовать кору деревьев,破ченные опилки, straw, или специальную садовую мульчу. Наносите слой мульчи толщиной около 5–10 см, стараясь не допускать её нахождения вплотную к стволам деревьев и кустарников.

Защита от болезней и вредителей

Зимой деревья и кустарники подвержены риску заболеваний и поражения вредителями. January — это хорошее время, чтобы обработать приствольные круги специальными растворами для защиты от болезней и вредителей. Можно использовать препараты на основе меди, которые помогут предотвратить развитие грибковых заболеваний. Не забудьте следовать инструкциям по применению и соблюдать сроки обработки.

Регулировка слоя почвы

Если почва в приствольном круге осела или оголила корни, стоит добавить свежий грунт. Это укрепит корневую систему и предотвратит её пересыхание. Обогатите почву компостом для лучшего питания.

Уход за приствольными кругами деревьев и кустарников в январе — важная процедура, которая поможет обеспечить здоровье ваших растений на протяжении всего сезона. Убирайте снег, подкармливайте с использованием органики, мульчируйте, защищайте от вредителей и регулируйте слой почвы. Эти простые шаги помогут вам создать оптимальные условия для роста и цветения ваших садовых растений. Заботясь о своем саде зимой, вы сделаете его красивым и здоровым на протяжении всего года.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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