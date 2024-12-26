Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты природы: как справиться с аллергией без лекарств
Каждые 5 кг мышц уменьшают риск депрессии
Цены на квартиры в Подмосковье больше не взмывают ввысь, как раньше
Что делать, чтобы ёлка не стала угрозой для питомца
Возраст и пластика: какие пластические операции делать в 20, 30 и 40 лет
Как правильно заполнять графы в протоколе, чтобы избежать проблем
Сколько может потерять YouTube, если его заблокируют в России
Как легко очистить кухонную плитку от жира и грязи? Используйте этот метод
Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы

Как выбрать соседей для кабачков, чтобы не потерять урожай

3:13
Садоводство

Щедрый урожай кабачков — результат не только правильного полива и подкормок. Опытные огородники знают, что успех зависит также от грамотного выбора соседей на грядке. Неправильное соседство может угнетать рост кабачков, снижать урожайность и даже вызывать болезни. Разберём, каких культур стоит избегать рядом с кабачками, а какие растения станут их лучшими соседями.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Опасные соседи для кабачков

1. Картофель и томаты: конкуренты и переносчики болезней

Кабачки, томаты и картофель относятся к разным семействам, но имеют общих врагов — болезни и вредителей. Например, фитофтороз, часто поражающий паслёновые, легко может перейти на кабачки. Также эти культуры требуют схожих питательных веществ, создавая конкуренцию за ресурсы. Колорадский жук, поражающий картофель, с удовольствием переключится на кабачковую ботву, если они растут рядом.

2. Тыквы и огурцы: борьба за свет и питание

Кабачки, как и другие представители тыквенных (тыквы, огурцы), обладают мощной корневой системой и широкими листьями. Высаженные рядом, они начинают конкурировать за солнце и питание, что приводит к снижению урожая всех культур. Для кабачков особенно важно достаточное количество места и света.

3. Фенхель и полынь: враждебные ароматы

Некоторые растения выделяют вещества, угнетающие рост соседних культур. Фенхель и полынь — яркие примеры таких "агрессоров". Их аромат не только отпугивает вредителей, но и замедляет рост кабачков. Высаженные рядом, кабачки будут развиваться медленно, а плоды могут получиться мелкими и деформированными.

4. Кукуруза и подсолнечник: тень, которая мешает

Высокорослые культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, могут создавать для кабачков как благоприятные, так и вредные условия. В жаркую погоду их тень защищает кабачки от солнечных ожогов. Но в регионах с прохладным климатом или на тенистых участках такие соседи могут ухудшить освещённость, из-за чего кабачки вытягиваются, а плоды плохо завязываются.

Идеальные соседи для кабачков

Бобовые культуры (горох, фасоль, бобы)

Эти растения обогащают почву азотом, что способствует активному росту кабачков. Они не конкурируют за место и свет, благодаря тонким стеблям.

Зелень (укроп, петрушка, шпинат)

Зелень отпугивает вредителей, таких как паутинный клещ и тля, а также не мешает кабачкам получать достаточное количество солнечного света.

Правильное соседство играет ключевую роль в выращивании кабачков. Избегайте культур, которые создают конкуренцию или являются переносчиками болезней, и отдавайте предпочтение растениям, которые улучшают почву и защищают кабачки от вредителей. Такой подход гарантирует обильный и здоровый урожай.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой
Садоводство, цветоводство
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы
Медовые пряники: рецепт, который согревает сердце и может стать милым новогодним презентом
Хотите крупную cмoрoдину? Попробуйте применить эту пoдкoрмку
Как открытие изменило наше понимание эволюции планетных систем
Риск для других детей: когда лучше подождать с возвращением в сад после ОРВИ
Как вырастить сладкие овощи и корнеплоды?
Опасный лишай у кошек: как защитить питомца и себя
А в чём предательство? Фигуристка Шаботова оправдалась за переход в сборную Украины
Чем опасны угощения со стола для вашей собаки
Преодолейте сухость кожи зимой с помощью правильного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.