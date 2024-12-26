Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Намеренное ЧП или недосмотр? Скандал с рейсом в Анталью
ВЭБ.РФ профинансирует литейное производство для грузовых автомобилей Урал
Как правильно удалять листья у помидоров для богатого урожая
Как плавная езда влияет на расход топлива
Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?
Женские могилы эпохи викингов раскрыли тайны дальних торговых связей
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Пропавший щенок чудом вернулся домой под Рождество
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы

Зимняя вспашка: как улучшить плодородие почвы к весне

1:59
Садоводство

Многие опытные садоводы и огородники не останавливаются на достигнутом даже зимой, продолжая выполнять работы по обработке почвы. Одной из таких задач является зимняя вспашка, которая вызывает немало вопросов у новичков. Часто звучит сомнение: зачем пахать землю зимой, если это можно сделать осенью? Однако у этой практики есть веские преимущества.

Грунт
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грунт

Зачем проводить зимнюю вспашку

Главная цель зимней обработки почвы — использование природных ресурсов, таких как осадки и снежный покров. Когда весной снег начинает таять, влага впитывается в землю, что существенно улучшает её плодородие. Это увеличивает шансы на хороший урожай в новом сезоне.

Кроме того, зимняя вспашка насыщает почву кислородом и помогает бороться с сорняками. Переворачивание верхнего слоя земли в холодное время года замедляет рост сорных растений и способствует их отмиранию.

Когда проводить зимнюю вспашку

Оптимальное время для такой обработки — начало зимы, когда почва ещё поддаётся культивации, но сорняки уже практически перестали расти. Важно учитывать, что обледеневшую корку пахать неэффективно. Работы рекомендуется проводить при первых заморозках, чтобы уничтожить вредителей, которые могли остаться в почве.

Учитывайте климат региона

Эффективность зимней вспашки зависит от погодных условий и климата вашего региона. Например, в местностях с мягкой зимой и небольшими морозами почва остаётся пригодной для обработки дольше, чем в суровых климатических зонах.

Зимняя вспашка — это не просто подготовка земли, а важный этап, который закладывает основу для будущего урожая. Она помогает обогатить почву, устранить сорняки и вредителей, а также улучшить структуру грунта.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Экономика и бизнес
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Как правильно удалять листья у помидоров для богатого урожая
Как плавная езда влияет на расход топлива
Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?
Женские могилы эпохи викингов раскрыли тайны дальних торговых связей
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Пропавший щенок чудом вернулся домой под Рождество
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Как питаться при диабете, чтобы избежать проблем с печенью
Простой и вкусный домашний майонез — его густоту регулируйте сами огуречным рассолом
Интересный факт о кошках: почему они касаются воды лапой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.