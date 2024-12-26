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Щитовка на орхидее: как победить коварного вредителя и спасти растение

2:31
Садоводство

Если листья орхидеи начинают желтеть по краям, деформироваться, а на растении появляются коричневые наросты, это может свидетельствовать о появлении опасного вредителя — щитовки. Этот паразит способен быстро распространяться, поэтому важно сразу изолировать поражённое растение и обработать поверхность, на которой стоял горшок.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Что делать при заражении щитовкой

  • Изоляция: переместите заражённое растение подальше от других, чтобы предотвратить распространение вредителя.
  • Удаление паразитов вручную: аккуратно снимите щитовок с листьев и стеблей.
  • Очищение растения: промойте листья мыльным раствором, чтобы удалить липкий налёт и остатки вредителей.
  • Обработка инсектицидами: выберите подходящее средство для борьбы с щитовкой: Химические препараты: "Искра", "Актара", "Актеллик", "Карбафос".
  • Биопрепараты: "Фитоверм", "Фитощит", спрей Bona Forte.

Используйте препараты строго по инструкции.

После обработки растение оставляют на карантине на две недели. Это важно, чтобы убедиться в полном уничтожении вредителя. Также обработке подлежат горшки и подоконники.

Народные методы борьбы

Если заражение на ранней стадии, можно попробовать мягкие средства:

  • Сок чеснока: свежевыжатый сок наносится на поражённые участки.
  • Оливковое масло: смешайте 2 ст. ложки масла с литром воды, обработайте растение.
  • Мыльно-спиртовой раствор: 10 мл спирта и 15 г жидкого мыла на 1 л воды. Смочите ватный диск и протрите листья.

Профилактика щитовки

Чтобы избежать повторного заражения:

  • Всегда проверяйте новые растения перед покупкой.
  • Поддерживайте чистоту подоконников, горшков и грунта.
  • Проводите профилактическую обработку биопрепаратами или народными средствами не реже одного раза в месяц.
  • Ошибки при борьбе с вредителем
  • Повторное использование необработанных горшков и кашпо.
  • Замена только верхнего слоя почвы вместо полной смены грунта.
  • Применение неэффективных веществ, таких как перекись водорода.

Щитовка — это серьёзная угроза для комнатных растений. Но при своевременном обнаружении и грамотном уходе даже заражённое растение можно спасти и вернуть к жизни.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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