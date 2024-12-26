Щитовка на орхидее: как победить коварного вредителя и спасти растение

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если листья орхидеи начинают желтеть по краям, деформироваться, а на растении появляются коричневые наросты, это может свидетельствовать о появлении опасного вредителя — щитовки. Этот паразит способен быстро распространяться, поэтому важно сразу изолировать поражённое растение и обработать поверхность, на которой стоял горшок.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орхидея

Что делать при заражении щитовкой

Изоляция : переместите заражённое растение подальше от других, чтобы предотвратить распространение вредителя.

: переместите заражённое растение подальше от других, чтобы предотвратить распространение вредителя. Удаление паразитов вручную : аккуратно снимите щитовок с листьев и стеблей.

: аккуратно снимите щитовок с листьев и стеблей. Очищение растения : промойте листья мыльным раствором, чтобы удалить липкий налёт и остатки вредителей.

: промойте листья мыльным раствором, чтобы удалить липкий налёт и остатки вредителей. Обработка инсектицидами : выберите подходящее средство для борьбы с щитовкой: Химические препараты: "Искра", "Актара", "Актеллик", "Карбафос".

: выберите подходящее средство для борьбы с щитовкой: Химические препараты: "Искра", "Актара", "Актеллик", "Карбафос". Биопрепараты: "Фитоверм", "Фитощит", спрей Bona Forte.

Используйте препараты строго по инструкции.

После обработки растение оставляют на карантине на две недели. Это важно, чтобы убедиться в полном уничтожении вредителя. Также обработке подлежат горшки и подоконники.

Народные методы борьбы

Если заражение на ранней стадии, можно попробовать мягкие средства:

Сок чеснока : свежевыжатый сок наносится на поражённые участки.

: свежевыжатый сок наносится на поражённые участки. Оливковое масло : смешайте 2 ст. ложки масла с литром воды, обработайте растение.

: смешайте 2 ст. ложки масла с литром воды, обработайте растение. Мыльно-спиртовой раствор: 10 мл спирта и 15 г жидкого мыла на 1 л воды. Смочите ватный диск и протрите листья.

Профилактика щитовки

Чтобы избежать повторного заражения:

Всегда проверяйте новые растения перед покупкой.

Поддерживайте чистоту подоконников, горшков и грунта.

Проводите профилактическую обработку биопрепаратами или народными средствами не реже одного раза в месяц.

Ошибки при борьбе с вредителем

Повторное использование необработанных горшков и кашпо.

Замена только верхнего слоя почвы вместо полной смены грунта.

Применение неэффективных веществ, таких как перекись водорода.

Щитовка — это серьёзная угроза для комнатных растений. Но при своевременном обнаружении и грамотном уходе даже заражённое растение можно спасти и вернуть к жизни.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

