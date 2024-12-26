Удобрения для смородины: проверенные рецепты для каждого этапа роста

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина — одно из самых популярных растений на дачных участках. Её ягоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезные. Чтобы кусты приносили богатый урожай, важно правильно ухаживать за растением и своевременно подкармливать его. Разберёмся, какие подкормки лучше использовать на разных этапах роста смородины.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Во время цветения

Период цветения — это ключевой этап, от которого зависит будущий урожай. В это время кусты особенно нуждаются в органических добавках. Одним из доступных вариантов подкормки является навозная жижа. Для её приготовления нужно 2 кг навоза развести в 2 литрах воды, настоять, а затем полученный концентрат разбавить в ведре воды. Такой раствор обогатит почву азотом, что благотворно скажется на росте растения.

Другим популярным вариантом подкормки считается древесная зола, которая насыщает почву калием. Если вы предпочитаете народные методы, попробуйте использовать:

дрожжи;

настой крапивы;

картофельные очистки.

Эти добавки не только улучшат питательные свойства почвы, но и повысят устойчивость растения к болезням.

После цветения

Когда кусты начинают формировать завязи, важно поддержать их калием. Это способствует накоплению сахаров в ягодах, делая их более сладкими. Оптимальным выбором в этот период будут калийные удобрения, такие как сульфат калия. Для приготовления раствора возьмите 2 столовые ложки удобрения на ведро воды. Полученный состав идеально подходит для полива.

Ещё один действенный способ подкормки — это раствор древесной золы. Для его приготовления нужно 1 стакан золы залить 10 литрами горячей воды, дать настояться и остыть. Такой раствор расходуется в объёме 3 литров на молодой куст и 5 литров — на взрослый. Использовать его лучше в период активного роста ягод.

Смородина, несмотря на свою неприхотливость, требует своевременного ухода. Выбор правильных подкормок на каждом этапе развития растения — залог обильного и вкусного урожая.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

