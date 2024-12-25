Подкормка для богатого урожая: простые рецепты для садоводов

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья нуждаются в регулярной подкормке для укрепления, роста и подготовки к зиме. Осенние удобрения особенно важны, так как они помогают дереву накопить питательные вещества и выстоять в холодное время года. Рассмотрим основные способы удобрения и дозировки для разных сезонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Органические удобрения

Органика — это эффективный и экологичный способ подкормки. Основные компоненты — зола и коровяк.

Как использовать:

После цветения (примерно через две недели) готовят настой.

Смешайте 1 ведро коровяка и 1 кг древесной золы.

Залейте смесь 7 ведрами воды и дайте настояться одну неделю.

Поливайте деревья из расчета 1-2 ведра на каждое.

Во время плодоношения:

Используйте 1 ведро коровяка и 1,5 кг золы.

Добавьте 6 ведер воды.

Совет: такая подкормка подходит как для молодых, так и для взрослых деревьев.

Минеральные удобрения

Минеральные составы проще в применении, но их нужно дозировать с особой внимательностью.

Для молодых деревьев:

Внесите в приствольный круг:20 г аммофоски.

150 г древесной золы (на 1 м²).

Для взрослых деревьев:

Увеличьте дозу:230 г аммофоски.

200 г золы.

Эти удобрения способствуют укреплению корневой системы и улучшению плодоношения.

Регулярная подкормка плодовых деревьев — это залог их здоровья и богатого урожая. Важно правильно сочетать органические и минеральные удобрения, чтобы деревья получали все необходимые вещества. Не забывайте об особенностях сезона и возрасте растения — это поможет добиться максимального эффекта.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

