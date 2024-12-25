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Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными

1:58
Садоводство

Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде. Из них получаются вкусные салаты, а зимние заготовки станут украшением любого стола. Но чтобы добиться хорошего урожая, недостаточно просто посеять семена в плодородную почву. Важно учитывать агротехнические тонкости, включая правильный выбор соседей для этой культуры.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

1. Правильное соседство: какие растения помогут огурцам

Совместимость культур на одной грядке играет ключевую роль в здоровье растений и их урожайности. Правильные соседи могут не только улучшить рост огурцов, но и защитить их от вредителей.

Рекомендуемые соседи для огурцов:

  • Укроп, петрушка, фенхель и руккола - эти травы не только обогащают почву, но и создают благоприятную микросреду для огурцов.
  • Редис - настоящая находка для огородников. Корнеплод насыщает почву азотом, что способствует активному росту огурцов, а также отпугивает огуречную моль.
  • Лук - отличный помощник в борьбе с вредителями, включая огуречную моль и другие насекомые.

2. Какие культуры нельзя сажать рядом с огурцами

Есть и нежелательные соседи, которых стоит избегать. Родственные культуры, такие как кабачки, тыквы и арбузы, не подходят для огурцов.

Почему это опасно:

  • Переопыление может ухудшить вкусовые качества и внешний вид урожая.
  • Общие болезни и вредители быстрее распространяются между родственными растениями, что увеличивает риск заражения.

Для получения высокого урожая огурцов важно не только соблюдать основные правила ухода, но и учитывать совместимость культур. Подбирая правильных соседей, вы обеспечите растениям лучшие условия для роста, а себе — обилие вкусных и полезных овощей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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