Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы достичь идеального урожая капусты на огороде, необходимы правильные условия и немного креативности. Одним из любимых сортов у дачников является пекинская капуста, которая часто становится основным ингредиентом осенних и зимних салатов. Однако бывает так, что листья не желают формировать кочаны, и дачники сталкиваются с этой распространенной проблемой.

Фото: Freepik by wirestock Капуста

Интересный факт: как колготки могут помочь в выращивании капусты? У каждой женщины в гардеробе есть пара ненужных колготок, которые можно использовать в качестве необычного инструмента для садоводства. Первым делом стоит очистить колготки с помощью раствора, состоящего из порошка и соды, а затем тщательно высушить их.

После этого нарежьте колготки на кусочки размером не более 10 сантиметров. Эти самодельные "резинки" можно использовать для связывания капустных листьев. Спустя неделю вы заметите, что пекинская капуста начинает формировать кочаны. Как только процесс пойдет, колготки можно будет убрать.

Этот метод очень удобен, так как мягкость и эластичность капроновых колготок не повредят нежным листьям капусты, позволяя растению развиваться естественным образом. Применение такого простого и доступного способа может значительно улучшить качество вашего урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

