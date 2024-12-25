Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короны и обувь на заказ: гардероб Сергея Зверева занял целую квартиру
Почему кроты выбирают ваш огород? Привлекаемая пища как причина
Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России
Эти правила спасут вас от переедания в Новый год
Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными
Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог
Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху

Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты

1:27
Садоводство

Чтобы достичь идеального урожая капусты на огороде, необходимы правильные условия и немного креативности. Одним из любимых сортов у дачников является пекинская капуста, которая часто становится основным ингредиентом осенних и зимних салатов. Однако бывает так, что листья не желают формировать кочаны, и дачники сталкиваются с этой распространенной проблемой.

Капуста
Фото: Freepik by wirestock
Капуста

Интересный факт: как колготки могут помочь в выращивании капусты? У каждой женщины в гардеробе есть пара ненужных колготок, которые можно использовать в качестве необычного инструмента для садоводства. Первым делом стоит очистить колготки с помощью раствора, состоящего из порошка и соды, а затем тщательно высушить их.

После этого нарежьте колготки на кусочки размером не более 10 сантиметров. Эти самодельные "резинки" можно использовать для связывания капустных листьев. Спустя неделю вы заметите, что пекинская капуста начинает формировать кочаны. Как только процесс пойдет, колготки можно будет убрать.

Этот метод очень удобен, так как мягкость и эластичность капроновых колготок не повредят нежным листьям капусты, позволяя растению развиваться естественным образом. Применение такого простого и доступного способа может значительно улучшить качество вашего урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan
Российский шоу-бизнес
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма удивила поведением во время рождественской службы
Зарубежный
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма удивила поведением во время рождественской службы Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления
Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта
Улучшение структуры почвы: как зимняя вспашка влияет на рост растений
Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой
ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.