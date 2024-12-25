Рассказываем, как исправить безвкусные помидоры

Сладкие и сочные помидоры — мечта каждого огородника. Но что делать, если плоды имеют белые прожилки? Эти недостатки могут испортить не только внешний вид, но и вкус.
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты
Причины появления белых прожилок в помидорах
Фитоплазмоз. Это серьезное заболевание, от которого практически невозможно избавиться. Помидоры, зараженные фитоплазмозом, не только имеют белые прожилки внутри, но и фиолетовые пятна на кожуре. Чтобы остановить распространение, пораженные растения следует удалить и сжечь, а землю обработать биоинсектицидами. Полезно также высадить сидераты рядом с помидорами для отпугивания белокрылок.
Недостаток калия. В жаркие дни растения не могут усваивать калий из почвы. Это приводит к безвкусным плодам с белыми жесткими прожилками. Летние дожди и недостаток солнечного света также могут способствовать нехватке этого важного элемента.
Переизбыток азота. Если растения не получают достаточно азота, их рост замедляется, и плоды не окрашиваются должным образом. Утолщение стеблей также сигнализирует о недостатке этого элемента.
Как предотвратить появление прожилок
Чтобы помидоры росли красивыми и вкусными, необходимо правильно за ними ухаживать: