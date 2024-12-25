Рассказываем, как исправить безвкусные помидоры

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкие и сочные помидоры — мечта каждого огородника. Но что делать, если плоды имеют белые прожилки? Эти недостатки могут испортить не только внешний вид, но и вкус.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Причины появления белых прожилок в помидорах

Фитоплазмоз. Это серьезное заболевание, от которого практически невозможно избавиться. Помидоры, зараженные фитоплазмозом, не только имеют белые прожилки внутри, но и фиолетовые пятна на кожуре. Чтобы остановить распространение, пораженные растения следует удалить и сжечь, а землю обработать биоинсектицидами. Полезно также высадить сидераты рядом с помидорами для отпугивания белокрылок.

Недостаток калия. В жаркие дни растения не могут усваивать калий из почвы. Это приводит к безвкусным плодам с белыми жесткими прожилками. Летние дожди и недостаток солнечного света также могут способствовать нехватке этого важного элемента.

Переизбыток азота. Если растения не получают достаточно азота, их рост замедляется, и плоды не окрашиваются должным образом. Утолщение стеблей также сигнализирует о недостатке этого элемента.

Как предотвратить появление прожилок

Чтобы помидоры росли красивыми и вкусными, необходимо правильно за ними ухаживать:

Полив: Регулярный полив способствует хорошему усвоению питательных веществ.

Удобрение: Используйте комплексные удобрения, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми элементами.

Защита от вредителей: Следите за состоянием растений и принимайте меры при первых признаках повреждений.

Проветривание теплиц: Если помидоры выращиваются в теплице, важно поддерживать температуру выше 18 градусов и обеспечивать приток свежего воздуха.

Соблюдая эти рекомендации, можно избежать появления белых прожилок и получить вкусные плоды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

