Три секретных удобрения для идеального перца

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание перца может показаться непростой задачей, однако, при должном подходе и создании оптимальных условий, можно получить богатый урожай. Важную роль в этом процессе играют удобрения.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Эффективные подкормки для перца

Птичий помет. Смешайте птичий помет с водой в пропорции 1:2 и доведите до однородной массы. Оставьте смесь на три дня для настаивания. После этого разведите полученную консистенцию, добавив на 1 литр удобрения 10 литров воды. Это средство можно использовать весной и летом.

Зола. Для приготовления удобрения разведите столовую ложку золы в двух литрах горячей кипяченой воды. Оставьте настояться на 24 часа, а затем процедите. Это удобрение положительно влияет на вкус перца.

Банановая кожура. Высушите банановую кожуру в духовке и измельчите ее в ступке. Это удобрение вносится прямо в почву. Кроме того, можно настаивать кожуру в воде и использовать полученный раствор для полива.

Создание правильных условий и использование качественных подкормок — залог успешного роста перца. Следуя этим простым рекомендациям, можно достичь отличных результатов в выращивании этой культуры.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

