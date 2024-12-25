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Преобразите свой дом: растения, которые можно выращивать в воде

3:16
Садоводство

Задумывались ли вы когда-нибудь, как добавить немного зелени в ваш дом без необходимости заботиться о почве? Мода на комнатные растения, которая начала набирать популярность во время пандемии, продолжает набирать обороты.

Растение в воде
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Растение в воде

Одним из простейших способов оживить пространство является выращивание растений в воде. Это не только стильно, но и удобно.

Почему стоит выбрать выращивание в воде

  • Минимум забот: вам не придется переживать о поливе или пересыхании, так как воды в емкости всегда достаточно. Это идеальный вариант для тех, кто может забыть о своих растениях или слишком увлечен поливом.
  • Эстетика: стеклянные контейнеры с растениями выглядят очень привлекательно и могут стать стильным элементом декора. Можно использовать различные формы и размеры, чтобы создать уникальные композиции.
  • Отсутствие беспорядка: выращивание в воде исключает грязь и насекомых, которые часто появляются при использовании почвы.
  • Здоровье: комнатные растения помогают очищать воздух, а использование воды снижает количество аллергенов.
  • Небольшие пространства: для таких растений не требуется много места, что особенно важно в квартирах.

13 идеальных комнатных растений для выращивания в воде

  • Филодендрон сердцелистный: гладкие листья в форме сердца прекрасно свисают из контейнера. Он требует яркого, но непрямого света.
  • Английский плющ: идеален для подвесных контейнеров, предпочитает яркий свет, но может адаптироваться к слабому.
  • Потос: быстрорастущее растение с сердцевидными листьями, отлично подходит для высоких полок.
  • Бегония: яркие листья и красивый стебель делают её отличным выбором для создания уюта.
  • Колеус: сочетает в себе красочные листья и быстрорастущие побеги, предпочитает утреннее солнце.
  • Счастливый бамбук: приносит удачу и легко ухаживается в воде.
  • Китайское вечнозеленое растение: эффектные листья и простота в уходе делают его популярным.
  • Паучье растение: легко размножается и не токсично для домашних животных.
  • Монстера адансона: элегантные листья с отверстиями, которые требуют яркого света.
  • Гирлянда из сердец: привлекательное суккулентное растение, которое безопасно для животных.
  • Мирная лилия: красивое цветущее растение, требующее яркого света и тёплого помещения.
  • Мята: универсальная трава, полезная для кулинарии и легкая в уходе.
  • Розмарин: ароматная трава, идеально подходящая для кухни.

Выбор контейнера и уход

Для успешного роста выбирайте прозрачные стеклянные емкости, которые позволяют наблюдать за состоянием корней. Меняйте воду каждые две недели, добавляя водорастворимую подкормку, чтобы обеспечить необходимое питание.

Следите за корнями и, если они становятся слишком длинными, аккуратно подстригайте.

Теперь, когда известны все преимущества и варианты, можно смело начинать превращать свой дом в зелёный оазис!

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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