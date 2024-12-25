Рассказываем, какие овощи и цветы нужно посадить в декабре

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декабрь — время, когда кажется, что сад отдыхает, но на самом деле это отличная возможность подготовить его к весне. Именно сейчас можно начать посев и посадку овощей и цветов, которые порадуют урожаем и яркими красками уже в следующем сезоне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Зачем сажать зимой

Ранний посев обеспечивает более быстрый сбор урожая. Например, зимние бобы можно собирать уже в мае, а однолетники, посеянные в декабре, зацветут на несколько недель раньше, чем те, что будут посажены весной.

Кроме того, растения на зимних грядках помогают сохранять питательные вещества в почве и предотвращают её эрозию.

Посев в декабре позволяет продлить сезон сбора урожая. Если сажать семена постепенно весной, можно дольше наслаждаться свежими овощами и цветами.

Однако для успешного выращивания рассады в условиях короткого светового дня может понадобиться использование лампы для выращивания растений.

Что сажать в декабре

Овощи

Бобы. Посев кормовых бобов в декабре позволяет получить урожай в мае. Семена можно сеять прямо в грунт при мягкой погоде или в подготовленную почву под укрытием.

Лук. Семена лука лучше всего сажать в помещении в декабре, чтобы уже весной пересадить молодые растения в открытый грунт.

Чеснок. В мягких условиях чеснок можно высаживать прямо на грядки. В холодных регионах лучше начать с выращивания в контейнерах.

Салат. Некоторые сорта прекрасно растут в холодных условиях теплицы или парника.

Микрозелень. Её легко выращивать в помещении, чтобы всю зиму добавлять свежую зелень к блюдам.

Цветы

Душистый горошек. Рекомендуется сеять в декабре в картонные трубки, чтобы минимизировать повреждение корней при пересадке.

Цикламены. Выносливые виды можно сеять в горшки при умеренной температуре, предварительно замочив семена.

Герань. Семена герани хорошо прорастают в светлом месте при использовании подогреваемого оборудования.

Львиный зев. Эти многолетники можно сажать в декабре, чтобы они зацвели уже летом.

Полезные советы

Для успешного посева зимой используйте подогреваемый пропагатор, чтобы поддерживать оптимальную температуру почвы. Это особенно важно для теплолюбивых культур, таких как чили и баклажаны.

Почему это важно

Зимние посевы и посадки помогают сохранить природный баланс в саду, поддерживая почву и создавая условия для раннего урожая. Воспользуйтесь этим временем, чтобы обеспечить себе цветущий и плодородный сад уже весной.

Уточнения

Дека́брь (лат. December, Decembris, от decem — десять) — двенадцатый месяц григорианского календаря.

