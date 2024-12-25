Рассказываем, какие овощи и цветы нужно посадить в декабре

Декабрь — время, когда кажется, что сад отдыхает, но на самом деле это отличная возможность подготовить его к весне. Именно сейчас можно начать посев и посадку овощей и цветов, которые порадуют урожаем и яркими красками уже в следующем сезоне.
Ранний посев обеспечивает более быстрый сбор урожая. Например, зимние бобы можно собирать уже в мае, а однолетники, посеянные в декабре, зацветут на несколько недель раньше, чем те, что будут посажены весной.
Кроме того, растения на зимних грядках помогают сохранять питательные вещества в почве и предотвращают её эрозию.
Посев в декабре позволяет продлить сезон сбора урожая. Если сажать семена постепенно весной, можно дольше наслаждаться свежими овощами и цветами.
Однако для успешного выращивания рассады в условиях короткого светового дня может понадобиться использование лампы для выращивания растений.
Для успешного посева зимой используйте подогреваемый пропагатор, чтобы поддерживать оптимальную температуру почвы. Это особенно важно для теплолюбивых культур, таких как чили и баклажаны.
Зимние посевы и посадки помогают сохранить природный баланс в саду, поддерживая почву и создавая условия для раннего урожая. Воспользуйтесь этим временем, чтобы обеспечить себе цветущий и плодородный сад уже весной.
Дека́брь (лат. December, Decembris, от decem — десять) — двенадцатый месяц григорианского календаря.
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