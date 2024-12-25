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Рассказываем, как вырастить зелень из обрезков

2:03
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как кухонные отходы могут превратиться в свежую зелень и овощи? Оказывается, это возможно даже на подоконнике!

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Этот метод помогает сократить количество отходов, сэкономить на покупке продуктов и вдохновляет на экологичное садоводство.

Почему это стоит попробовать? Повторное использование овощных остатков — это не только способ получить свежие продукты, но и отличный эксперимент.

Однако стоит помнить: вы не вырастите полноценные растения для сада, но получите одну-две порции вкусной зелени.

Советы для успешного результата: выберите солнечное место. Меняйте воду ежедневно, чтобы избежать появления бактерий.

Не бойтесь экспериментов — если черенки начинают коричневеть, не расстраивайтесь, просто компостируйте их и начните заново.

Что можно вырастить

  • Свёкла: хотите две порции урожая от одного овоща? Просто отрежьте верхушку свеклы (около 4 см) и поместите её срезом вниз в небольшую ёмкость с водой. Через пару недель зелень будет готова к сбору.
  • Сельдерей: отрежьте 7-8 см от основания головки сельдерея и поместите её в ёмкость с водой (до 5 см). Уже через несколько дней в центре начнёт появляться новый рост.
  • Зелёный лук и лук-порей: срезав белую часть стебля, поставьте корни в стакан с небольшим количеством воды. Через две недели у вас будет свежая зелень.
  • Салат ромэн: отрежьте 7-8 см от основания, удалите внешние листья и поставьте "сердце" в воду (около 1,3 см). Новые ростки появятся уже через неделю.

Экологичное садоводство — это не только забота о природе, но и возможность сэкономить и украсить своё блюдо свежими продуктами. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько это просто!

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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