Когда следует пересаживать фиалку?

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фиалка — одно из самых популярных комнатных растений. Небольшое и красиво цветущее. К тому же оно совершенно безопасно для домашних животных.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

Выращивание фиалки не требует особых усилий, но есть моменты, на которые нужно обращать внимание. например, своевременная пересадка.

На необходимость пересадки растения указывают несколько признаков:

— Появление белого налета на грунте. Этот признак свидетельствует о том, что почва плохо пропускает воздух. Также наличие белого налета может сигнализировать о перенасыщении грунта минеральными веществами. В результате корни начинают гнить, и растение теряет свою привлекательность.

— Излишний рост корневой системы.

Корневая система разрастается и становится видна на поверхности грунта, а также под листьями. Это препятствует нормальному росту и развитию цветка.

— Истощение грунта.

Почва становится плотной и истощенной, что лишает растение необходимого питания.

— Изменение цвета листьев.

Листья фиалки приобретают бурый оттенок, а подкормки не помогают вернуть им прежний вид.

— Вырастание растения.

Если у фиалки появился голый стебель, это свидетельствует о том, что она выросла из своего горшка. Пересаженный цветок будет более пышным и красивым.

— Появление новых "деток".

Новые побеги необходимо отделить от материнской розетки.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, это может быть сигналом к тому, что ёмкость для сенполии пора заменить.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

