Когда следует пересаживать фиалку?

Фиалка — одно из самых популярных комнатных растений. Небольшое и красиво цветущее. К тому же оно совершенно безопасно для домашних животных.
Выращивание фиалки не требует особых усилий, но есть моменты, на которые нужно обращать внимание. например, своевременная пересадка.
На необходимость пересадки растения указывают несколько признаков:
— Появление белого налета на грунте. Этот признак свидетельствует о том, что почва плохо пропускает воздух. Также наличие белого налета может сигнализировать о перенасыщении грунта минеральными веществами. В результате корни начинают гнить, и растение теряет свою привлекательность.
— Излишний рост корневой системы.
Корневая система разрастается и становится видна на поверхности грунта, а также под листьями. Это препятствует нормальному росту и развитию цветка.
— Истощение грунта.
Почва становится плотной и истощенной, что лишает растение необходимого питания.
— Изменение цвета листьев.
Листья фиалки приобретают бурый оттенок, а подкормки не помогают вернуть им прежний вид.
— Вырастание растения.
Если у фиалки появился голый стебель, это свидетельствует о том, что она выросла из своего горшка. Пересаженный цветок будет более пышным и красивым.
— Появление новых "деток".
Новые побеги необходимо отделить от материнской розетки.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, это может быть сигналом к тому, что ёмкость для сенполии пора заменить.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.
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