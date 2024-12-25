Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить на стирке: 5 советов для снижения расхода энергии
Луковое наслаждение: этот чудесный пирог подойдёт и для семейного ужина, и для встречи с друзьями
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Президент РФС исключил вероятность снятия Химок с РПЛ
Что делать, если волосы электризуются зимой?
Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений
3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным
Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории

Сансевиерия: размножение и пересадка

Садоводство

Сансевиерия — это удивительно красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать вас своей декоративностью долгие годы.

Сансевиерия
Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сансевиерия

Когда горшок становится тесным, примерно через два года для молодых растений и через три года для взрослых, наступает время для пересадки.

Корни сансевиерии разрастаются преимущественно в ширину, поэтому горшок для нее должен быть не слишком глубоким, но широким. Сансевиерия хорошо растёт как в глиняных, так и в пластиковых горшках.

Идеальная почвенная смесь для посадки включает в себя две части дерновой земли, одну часть листовой земли и одну часть мелкого гравия. Дренаж на дне горшка можно сделать из пенопласта, керамзита или измельченной скорлупы кокоса.

Размножать сансевиерию можно несколькими способами:

Боковыми побегами:

Весной боковые побеги можно отделить от основного растения и пересадить в отдельный горшок.

Листом и частью листа:

Для этого возьмите старый и крепкий лист, разрежьте его на кусочки по 4-5 сантиметров и слегка подвяльте на воздухе. Затем нижний конец листа посадите в песок или влажный вермикулит.

После укоренения можно пересадить черенок в горшок с землей. На отращивание корешков уходит примерно две недели. В этот период очень важно поддерживать равномерную влажность грунта, не допуская его пересушки.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
Домашние животные
Три породы кошек, которые живут дольше остальных Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений
3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным
Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории
Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем
В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин
Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных
АвтоВАЗ зарегистрировал новые торговые марки для будущих моделей
Что ждёт туризм в 2025 году
Защитник Спартака дал объяснение успеху своего одноклубника Угальде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.