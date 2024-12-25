Сансевиерия: размножение и пересадка

Сансевиерия — это удивительно красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать вас своей декоративностью долгие годы.
Когда горшок становится тесным, примерно через два года для молодых растений и через три года для взрослых, наступает время для пересадки.
Корни сансевиерии разрастаются преимущественно в ширину, поэтому горшок для нее должен быть не слишком глубоким, но широким. Сансевиерия хорошо растёт как в глиняных, так и в пластиковых горшках.
Идеальная почвенная смесь для посадки включает в себя две части дерновой земли, одну часть листовой земли и одну часть мелкого гравия. Дренаж на дне горшка можно сделать из пенопласта, керамзита или измельченной скорлупы кокоса.
Размножать сансевиерию можно несколькими способами:
Боковыми побегами:
Весной боковые побеги можно отделить от основного растения и пересадить в отдельный горшок.
Листом и частью листа:
Для этого возьмите старый и крепкий лист, разрежьте его на кусочки по 4-5 сантиметров и слегка подвяльте на воздухе. Затем нижний конец листа посадите в песок или влажный вермикулит.
После укоренения можно пересадить черенок в горшок с землей. На отращивание корешков уходит примерно две недели. В этот период очень важно поддерживать равномерную влажность грунта, не допуская его пересушки.
Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.