Сансевиерия: размножение и пересадка

Сансевиерия — это удивительно красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать вас своей декоративностью долгие годы.

Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сансевиерия

Когда горшок становится тесным, примерно через два года для молодых растений и через три года для взрослых, наступает время для пересадки.

Корни сансевиерии разрастаются преимущественно в ширину, поэтому горшок для нее должен быть не слишком глубоким, но широким. Сансевиерия хорошо растёт как в глиняных, так и в пластиковых горшках.

Идеальная почвенная смесь для посадки включает в себя две части дерновой земли, одну часть листовой земли и одну часть мелкого гравия. Дренаж на дне горшка можно сделать из пенопласта, керамзита или измельченной скорлупы кокоса.

Размножать сансевиерию можно несколькими способами:

Боковыми побегами:

Весной боковые побеги можно отделить от основного растения и пересадить в отдельный горшок.

Листом и частью листа:

Для этого возьмите старый и крепкий лист, разрежьте его на кусочки по 4-5 сантиметров и слегка подвяльте на воздухе. Затем нижний конец листа посадите в песок или влажный вермикулит.

После укоренения можно пересадить черенок в горшок с землей. На отращивание корешков уходит примерно две недели. В этот период очень важно поддерживать равномерную влажность грунта, не допуская его пересушки.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые.

