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Как добиться цветения декабриста: основные правила ухода

3:10
Садоводство » Цветы

Декабрист, или зигокактус (Schlumbergera), — это одно из самых популярных комнатных растений, которое радует нас своим ярким цветением в зимние месяцы. Однако, чтобы декабрист зацвёл, ему нужно предоставить правильные условия и заботу. 

Декабрист
Фото: umbergera pink by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Декабрист

Оптимальные условия для цветения

Декабрист предпочитает полутень и защищённое от прямых солнечных лучей место. Разместите его в таком месте, где он будет получать рассеянный свет, например, на подоконнике, выходящем на восток или север. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях и остановить цветение.

Правильный полив

Полив — ключ к здоровому растению. Декабрист предпочитает умеренный полив. Важно не переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Позвольте верхнему слою грунта слегка подсохнуть между поливами. В зимний период, когда растение находится в стадии покоя, полив следует сократить.

Температура и влажность

Декабрист предпочитает умеренные температуры. Оптимальный диапазон для него — от 18 до 24 градусов Цельсия. Убедитесь, что температура не опускается ниже 10 градусов, так как это может негативно сказаться на росте и цветении. Кроме того, высокая влажность воздуха будет способствовать успешному цветению. Регулярно опрыскивайте растение, особенно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится слишком сухим.

Подкормка

Для стимуляции цветения рекомендуется подкармливать декабрист во время активного роста, который обычно наступает весной и летом. Используйте фосфорно-калийные удобрения, которые способствуют образованию цветочных бутонов. Не удобряйте растение в период покоя (осень и зимние месяцы).

Фаза покоя

Для того чтобы декабрист зацвёл, ему необходима фаза покоя. В конце лета и начале осени понизьте температуру содержания растения и уменьшите полив. Эта «зимняя» спячка помогает формированию цветочных почек. Обычно декабристы начинают готовиться к цветению в ноябре-декабре, когда их необходимо переместить в более тёплое место с большим количеством света.

Пересадка

Декабрист не нуждается в частой пересадке. К моменту цветения его лучше пересаживать не чаще чем раз в 2-3 года. Используйте грунт для кактусов или подготовьте смесь из торфа и перегноя. Обязательно обеспечьте дренаж на дне горшка, чтобы избежать застоев влаги.

Чтобы декабрист зацвёл и порадовал вас своими яркими цветами, необходимо создать для него комфортные условия. Уделите внимание освещению, поливу, температуре и влажности, а также соблюдайте сроки подкормок и пересадок. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться цветением декабриста в зимний период и украсить свой дом его яркими цветами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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