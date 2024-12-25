Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкая укладка с эффектом мокрых волос для любого случая
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году
Внимание на цвет и размер: как не ошибиться с выбором крабовых палочек
Установлены тарифы на платной дороге в Татарстане
Резиновый утёнок проделал путь длиною в таксу
Косторная признала, что решение пропустить два сезона связано со здоровьем
Лучшие советы по поддержание упругость кожи груди

Замена петунии: лучшие альтернативные растения для вашего сада

3:33
Садоводство » Цветы

Петунии — это популярные летники, которые известны своими яркими цветами и богатым ассортиментом сортов. Однако иногда у садоводов возникают причины искать альтернативы этому растению. Может быть, вам хочется чего-то нового, возможно, вы столкнулись с проблемами при их выращивании, или же вы хотите подобрать менее требовательные к уходу цветы. 

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Бакопа

Бакопа — это неприхотливое растение с мелкими цветами, которое прекрасно цветет и в полутени, и на солнце. Бакопа подходит для контейнеров, подвесных корзин и альпинариев. Ее густая зелень и множество цветков создают эффектный визуальный акцент.

Калибрахоа

Калибрахоа, также известная как мини-петуния, имеет схожий внешний вид с петунией, но отличается большим количеством цветков в меньшем размере. Эти растения хорошо переносят жару и цветут на протяжении всего сезона. Калибрахоа также не требует особого ухода, что делает ее отличной альтернативой.

Сальвия

Сальвия — это красивое цветущее растение, которое привлекает внимание яркими и насыщенными цветами. Есть как однолетние, так и многолетние сорта, которые подойдут для различных условий. Сальвия устойчива к засухе и привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки.

Лобелия

Лобелия — это еще одно замечательное растение, которое можно использовать вместо петунии. Она обладает яркими синими, фиолетовыми и белыми цветами и отлично подходит для контейнеров и подвесных корзин. Лобелия цветет обильно и продолжительно, но требует регулярного полива.

Алиссум

Алиссум известен своим нежным ароматом и мелкими белыми или фиолетовыми цветками. Это быстрорастущее растение прекрасно заполняет пустоты в цветниках и подходит для создания бордюров. Алиссум хорошо переносит солнце и легкую полутень.

Герань

Герани — это универсальные растения, которые хорошо переносят жару и зависят от регулярного полива. Они имеют множество сортов с разнообразной окраской, а также интересные формы листьев. Герани подходят как для садов, так и для контейнеров на балконах и террасах.

Немезия

Немезия предлагает яркие цветы, часто с приятным ароматом. Эти растения хорошо себя чувствуют в теплом климате и могут красиво цвести даже в полутени. Немезия подходит как для клумб, так и для контейнеров.

Цинерария

Цинерария — это прекрасный выбор для хорошо освещенных участков. Ее яркие цветы могут быть как простыми, так и махровыми. Цинерария хорошо растет в открытом грунте и в контейнерах, и радует глаз своими мелкими, но эффектными цветами.

Выбор альтернативных растений для замены петунии может значительно разнообразить ваш сад и сделать его более интересным. Бакопа, калибрахоа, сальвия и многие другие растения предлагают невероятное разнообразие форм, цветов и текстур. Важно учитывать климатические условия, световые требования и особенности ухода за каждым из предложенных растений. Пробуйте, экспериментируйте и создавайте свой уникальный цветник, который будет радовать вас в течение всего сезона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год
Садоводство, цветоводство
После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году
Резиновый утёнок проделал путь длиною в таксу
Установлены тарифы на платной дороге в Татарстане
Внимание на цвет и размер: как не ошибиться с выбором крабовых палочек
Косторная признала, что решение пропустить два сезона связано со здоровьем
Лучшие советы по поддержание упругость кожи груди
Готовимся к Новому году — грамотно управляем бюджетом и расходами
Почему собаки наклоняют голову, когда вы говорите
Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии
Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.