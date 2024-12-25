Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки наклоняют голову, когда вы говорите
Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии
Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке
Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером
Украшаем спальню к Новому году: идеи для праздничного настроения
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?

Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время

3:34
Садоводство » Советы

Обрезка растений — важная агрономическая процедура, которую проводят для поддержания их здоровья, формирования кроны и повышения урожайности. Однако время, когда следует проводить обрезку, зависит от типа растения, климатических условий и самого сезона.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Зачем обрезать растения?

Обрезка служит нескольким основным целям:

  • Удаление старых, поврежденных или больных ветвей.
  • Формирование красивой и здоровой кроны.
  • Улучшение доступа света и воздуха к растению.
  • Стимулирование нового роста и увеличения урожайности у культурных растений.

Зимняя обрезка: когда и какие растения?

Несмотря на то что зимний период традиционно считается не лучшим временем для обрезки, в некоторых случаях она все же возможна и даже необходима.

  • Деревья и кустарники: Многие лиственные деревья и кустарники лучше обрезать во время их отдыха, то есть зимой. Это позволяет избежать стресса для растения и тем самым продлить его здоровье и жизнеспособность.

   Например:
   - Яблони и груши
   - Смородина и крыжовник
   - Череда и бузина

  • Вечнозелёные растения: обрезку вечнозелёных растений стоит проводить с осторожностью. Обычно зимняя обрезка не рекомендуется, так как листья не могут испарять влагу, и растения будут испытывать стресс. Однако, если требуется удалить поврежденные или больные ветви, это можно сделать в конце зимы или начале весны до начала активного роста.
  • Теплолюбивые растения: плодовые деревья, такие как персики и абрикосы, лучше обрезать после зимы, чтобы избежать повреждений от заморозков.

Преимущества зимней обрезки

  • Легче увидеть структуру: зимой, когда деревья и кустарники лишены листвы, легче увидеть их форму и выявить проблемы, такие как перекрывающиеся ветви или потерянная симметрия.
  • Минимизация стресса: обрезка во время покоя снижает стресс для растения, так как физиологические процессы замедлены.
  • Меньше риска заражения: Зимой уменьшается активность насекомых-вредителей и грибковых инфекций, поэтому риск заражения срезов меньше.

Как правильно обрезать зимой?

  1. Используйте острые и чистые инструменты: это минимизирует повреждения растений и предотвращает инфекции.
  2. Снимайте не более трети кроны: удаляйте старые, слабые и поврежденные ветви, не более 30% от общей массы растения.
  3. Следите за погодой: лучше всего обрезать растения в сухую погоду. Если ожидаются морозы, уборка может вызвать стресс.
  4. Дезинфицируйте инструменты: это предотвращает распространение болезней между растениями.
  5. Формируйте растение правильно: убедитесь, что обрезка сделана так, чтобы сохранить естественную форму растения и не нарушить его гармонию.

Обрезка растений зимой возможна и даже рекомендована для определенных видов, таких как лиственные деревья и некоторые кустарники. Однако важно учитывать особенности каждого растения, климатические условия и правильные методы обрезки. С помощью зимней обрезки вы можете не только поддерживать здоровье своих растений, но и улучшать их внешний вид и урожайность. Не забывайте, что правильное время и техника — залог успешного роста и развития ваших зеленых питомцев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Секреты использования соды, о которых вы не знали Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?
Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел
Шаурма в новой версии: быстрый рецепт салата
Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ
Какие схемы обмана туристов встречаются в Армении
Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.