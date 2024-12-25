Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ДНК древнеегипетской мумии обнаружили бубонную чуму
Когда следует пересаживать фиалку?
Сансевиерия: размножение и пересадка
Как сэкономить на стирке: 5 советов для снижения расхода энергии
Луковое наслаждение: этот чудесный пирог подойдёт и для семейного ужина, и для встречи с друзьями
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Президент РФС исключил вероятность снятия Химок с РПЛ
Что делать, если волосы электризуются зимой?
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений

Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду

3:41
Садоводство » Вредители и болезни

Горчичный порошок — это известное натуральное средство, которое эффективно используется в борьбе с вредителями в садоводстве и огородничестве. Он не только обладает репеллентными свойствами, отпугивая насекомых, но и может стать отличным удобрением для растений. 

Сидерат горчица
Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сидерат горчица

Преимущества горчичного порошка

  1. Натуральность: горчичный порошок является безопасным и экологически чистым средством, которое не загрязняет окружающую среду и не оставляет токсичных следов на растениях.
  2. Эффективность: он обладает своеобразным острым запахом и вкусом, который отпугивает многих насекомых, таких как тля, фитофтора, и другие вредители.
  3. Удобство использования: горчичный порошок легко доступен, а его применение не требует специальных навыков или оборудования.

Способы применения горчичного порошка

Существует несколько способов использования горчичного порошка для борьбы с вредителями:

1. Приготовление настойки:
   - Смешайте 100 г горчичного порошка с 10 л воды.
   - Дайте настояться в течение 24 часов, после чего процедите.
   - Используйте полученный раствор для опрыскивания растений, уделяя особое внимание листве и стеблям. Повторяйте процедуру каждые 7-10 дней для достижения наилучшего эффекта.

2. Прямое внесение в почву:
   - Рассыпайте горчичный порошок по поверхности почвы вокруг растений.
   - Такие действия помогут отпугнуть подземных вредителей, таких как картофельные жуки или личинки майского жука.
   - Не забудьте немного заделать порошок в верхний слой почвы.

3. Создание бордоской смеси:
   - Смешайте горчичный порошок с такими компонентами, как мыло и вода, чтобы создать более активное средство.
   - Эта смесь поможет не только отпугнуть, но и убить насекомых на поверхности растений.

4. Мульчирование:
   - Добавьте горчичный порошок в мульчу, которую распределяете вокруг растений. Это создаст защитный барьер для вредителей и будет способствовать медленному выделению питательных веществ в почву.

Применение горчичного порошка в профилактике

Для предотвращения появления вредителей можно использовать горчичный порошок заранее:

  • Перед посадкой овощей и цветочных культур посыпьте почву горчичным порошком. Это создаст защитный слой, который снизит риск привлечения вредителей.
  • Используйте горчичный порошок для обработки семян перед посевом. Это уменьшит вероятность заражения при прорастании.

Важно помнить

  1. Лимит применения: используйте горчичный порошок умеренно, чтобы избежать негативного воздействия на растения. Избыток может вызвать ожоги на листьях.
  2. Смешивание с другими средствами: будьте осторожны при смешивании горчичного порошка с химическими пестицидами. Убедитесь, что такие комбинации безопасны для ваших растений.
  3. Индивидуальная реакция растений: перед применением горчичного порошка на всех растениях, протестируйте его действие на небольшом участке.

Горчичный порошок — это простое и эффективное средство в борьбе с вредителями, доступное каждому садоводу. Благодаря его натуральным свойствам и безопасности, вы можете защитить свои растения от вредных насекомых, не прибегая к химическим веществам. Примените горчичный порошок в своем саду, и ваши растения скажут вам «спасибо» здоровьем и хорошим урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок
Недвижимость
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок Аудио 
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений
3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным
Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории
Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем
В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин
Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных
АвтоВАЗ зарегистрировал новые торговые марки для будущих моделей
Что ждёт туризм в 2025 году
Защитник Спартака дал объяснение успеху своего одноклубника Угальде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.