Удобрения для яблонь: как выбрать идеальные для первой подкормки

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Выращивание яблонь требует не только тщательного ухода, но и правильного питания, которое играет ключевую роль в формировании урожая. Первая подкормка яблонь – это важный этап, который закладывает основу для будущих плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Зачем нужна первая подкормка?

Первая подкормка яблонь наступает ранней весной, когда дерево начинает выходить из состояния покоя и запускает свои вегетационные процессы. На этом этапе яблоня нуждается в витаминах и минералах для укрепления корней, стимулирования цветения и формирования завязей. Правильно подобранные удобрения помогут дереву быстро восстановиться после зимнего периода и активизировать рост.

Когда проводить первую подкормку?

Первая подкормка проводится, как правило, в конце марта – начале апреля, в зависимости от климата вашего региона. Определить оптимальный момент можно по состоянию почвы: она должна быть слегка влажной, но не переувлажненной, чтобы удобрения могли быть усвоены растением.

Какие удобрения использовать?

Азотные удобрения – необходимы для стимулирования роста листвы и побегов. Наиболее распространенные варианты: аммиачная селитра и карбамид (мочевина). Для молодого дерева достаточно 20-30 грамм азотных удобрений. Фосфорные удобрения – способствуют усилению корневой системы и закладке цветочных почек. Используйте суперфосфат или простые фосфорные удобрения в количестве 30-40 грамм на одно дерево. Калийные удобрения – помогают улучшить вкус плодов и повышают устойчивость растения к заболеваниям. Хлористый калий или сульфат калия в дозировке 20-30 грамм также будут кстати.

Способы внесения удобрений

Сухие удобрения – их вносят в прикорневую зону. Сухие смеси рассыпают вокруг ствола и заделывают в верхний слой почвы. Это позволяет избежать ожогов корней и обеспечивает постепенное усвоение элементов. Жидкие удобрения – очень эффективны, так как быстро усваиваются растением. Можно приготовить раствор, смешав удобрения с водой, и полить им яблони. Одной из распространенных схем является использование навоза, разбавленного водой в соотношении 1:10 и настаиваемого в течение двух недель.

После подкормки: что делать дальше?

После первой подкормки обязательно необходимо обеспечить яблоням достаточный полив, особенно если весна выдалась сухой. Это поможет удобрениям быстрее переработаться в доступные для корней формы. Также важно проводить регулярный уход за деревьями: ухаживать за кроной, обрабатывать от вредителей и заболеваний.

Первая подкормка яблонь – это решающий момент, который влияет на будущее богатство урожая. Правильный подход, соблюдение сроков и выбор нужных удобрений помогут вашим деревьям развиваться и радовать вас сладкими и сочными яблоками. Не забывайте, что уход за яблонями – это постоянный процесс, и регулярные подкормки через весь вегетационный период будут способствовать не только количеству, но и качеству ваших плодов.