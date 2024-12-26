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Секреты ухода за растением после покупки в магазине

1:20
Садоводство

Чтобы новое растение, купленное в магазине, радовало вас долгие годы, важно правильно ухаживать за ним с первых дней. Рассказываем о трех важных шагах, которые помогут культуре адаптироваться к новым условиям.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Первое, что нужно сделать — обильный полив

После покупки растение обязательно нужно как следует полить. Это поможет грунту напитаться влагой, а корням — быстрее восстановиться после транспортировки.

Пересадите растение в новый горшок

Старый горшок, как правило, слишком тесен для продолжительного роста. Рекомендуется пересадить растение в емкость, которая будет на два сантиметра больше в диаметре, чем прежняя. Это создаст комфортное пространство для развития корневой системы.

Замените истощенный грунт

Третий шаг — использование свежей плодородной почвы. При пересадке важно аккуратно расправить корни и полностью заменить старый грунт. Дело в том, что почва, в которой растение находилось до покупки, уже истощена и не содержит достаточного количества питательных веществ.

Эти простые действия помогут растению легче адаптироваться и обеспечат ему здоровый рост. Уделите немного времени своему новому зелёному другу, и он станет настоящим украшением вашего дома.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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