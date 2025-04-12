Соседство, от которого вянет весь сад: кого нельзя пускать к своим цветам

Идеальный цветник — это не только про красоту, но и про здоровье. Некоторые декоративные растения хоть и выглядят роскошно, могут стать настоящей угрозой для всего участка. Они подвержены болезням, быстро заражают соседей и превращают сад в поле битвы с грибками и вирусами.
Проблема ржавчины в последние годы только обострилась. Грибы-возбудители Gymnosporangium прекрасно чувствуют себя на можжевельниках, но для полного цикла им нужны яблони, груши, боярышник, кизильник. При этом:
можжевельник обыкновенный заражает яблони и айву;
казацкий, высокий и красный — грушу.
Смородина тоже способна заразить тую, а тис может стать источником ржавчины для груши.
Тисы очень красивы, но от них разумнее отказаться, если на участке уже растут груши.
На хвойных ржавчина может перейти в хроническую стадию. Вылечить поражённый можжевельник невозможно — придётся выбирать, кто останется.
Это заболевание проявляется белым налётом на листьях и поражает целые группы растений. Особенно уязвимы:
розы, флоксы, астры, петунии, дельфиниумы;
хризантемы, клематисы, циннии;
дубы, сирени, барбарисы, боярышники, клены.
Иногда гриб поражает только один вид (например, флокс), но бывают универсальные штаммы, которые заражают всё подряд.
Они хороши, но "тащат" с собой десятки грибов, бактерий и вирусов. При этом:
У роз за сезон может быть до трёх вспышек мучнистой росы.
Чёрная пятнистость и ржавчина делают их ещё более уязвимыми. Даже устойчивые сорта могут пострадать, если рядом бушует эпидемия.
Покупайте только здоровый посадочный материал.
Избегайте плотных посадок и соседства хвойных с семечковыми.
Обрабатывайте кусты медьсодержащими препаратами и фунгицидами.
Удаляйте и сжигайте поражённые части растений.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.