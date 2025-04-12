Соседство, от которого вянет весь сад: кого нельзя пускать к своим цветам

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Идеальный цветник — это не только про красоту, но и про здоровье. Некоторые декоративные растения хоть и выглядят роскошно, могут стать настоящей угрозой для всего участка. Они подвержены болезням, быстро заражают соседей и превращают сад в поле битвы с грибками и вирусами.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Ржавчина: опасное соседство

Проблема ржавчины в последние годы только обострилась. Грибы-возбудители Gymnosporangium прекрасно чувствуют себя на можжевельниках, но для полного цикла им нужны яблони, груши, боярышник, кизильник. При этом:

можжевельник обыкновенный заражает яблони и айву;

казацкий, высокий и красный — грушу.

Смородина тоже способна заразить тую, а тис может стать источником ржавчины для груши.

Тисы очень красивы, но от них разумнее отказаться, если на участке уже растут груши.

На хвойных ржавчина может перейти в хроническую стадию. Вылечить поражённый можжевельник невозможно — придётся выбирать, кто останется.

Мучнистая роса: не всегда безобидная

Это заболевание проявляется белым налётом на листьях и поражает целые группы растений. Особенно уязвимы:

розы, флоксы, астры, петунии, дельфиниумы;

хризантемы, клематисы, циннии;

дубы, сирени, барбарисы, боярышники, клены.

Иногда гриб поражает только один вид (например, флокс), но бывают универсальные штаммы, которые заражают всё подряд.

Розы: опасность под прикрытием

Они хороши, но "тащат" с собой десятки грибов, бактерий и вирусов. При этом:

У роз за сезон может быть до трёх вспышек мучнистой росы.

Чёрная пятнистость и ржавчина делают их ещё более уязвимыми. Даже устойчивые сорта могут пострадать, если рядом бушует эпидемия.

Что делать

Покупайте только здоровый посадочный материал.

Избегайте плотных посадок и соседства хвойных с семечковыми.

Обрабатывайте кусты медьсодержащими препаратами и фунгицидами.

Удаляйте и сжигайте поражённые части растений.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

