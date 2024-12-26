Урожай на подоконнике: секреты выращивания клубники

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращенные дома овощи и зелень — это не только вкусно, но и полезно. Такие культуры гарантированно не содержат вредных веществ, а урожай можно собирать досрочно и даже не один раз за сезон. Рассказываем, какие растения можно легко вырастить на подоконнике.

Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Какие культуры подойдут для квартиры

Помидоры

Для выращивания томатов потребуется солнечное место, просторный горшок и питательная почва. Не забывайте регулярно удобрять растения, чтобы они радовали вас сочными и ароматными плодами.

Лук и чеснок

Зеленый лук, порей и чеснок идеально подходят для подоконника. Используйте рыхлый грунт, богатый перегноем, и выдерживайте расстояние в 10 см между посадками.

Редька и морковь

Эти корнеплоды прекрасно чувствуют себя в квартире, если им хватает света. Первый урожай можно собрать уже через 4-6 недель.

Горох и бобы

Эти культуры требуют глубоких горшков с питательной почвой. Вьющимся растениям нужна опора, которую можно создать с помощью реек или веревок. Это не только полезно, но и красиво: зелень украсит окно.

Огурцы

Огурцы хорошо растут в просторных горшках с воздухопроницаемой почвой. Удобрять растения нужно каждые две недели, а для стеблей желательно установить опоры.

Клубника

На солнечном подоконнике клубника растет практически сама по себе. Ей нужен регулярный полив и удобрения, но избегайте переувлажнения.

Несколько советов

Для успешного домашнего огорода важно соблюдать режим полива, подбирать качественную почву и не забывать про освещение. Эти простые рекомендации помогут вам радоваться свежим овощам круглый год.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

