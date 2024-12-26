Самодельные почвосмеси: экономия и здоровье ваших растений

Домашний огород на балконе или подоконнике может быть отличным хобби, но для успеха важно правильно выбрать и подготовить почву. Большинство покупных грунтовых смесей, продающихся в магазинах, производят на основе торфа.
На первый взгляд они кажутся идеальными — плодородными и влагоудерживающими, но только на начальном этапе. Через некоторое время вы можете заметить, что растения начали увядать и терять цвет.
Торф обладает способностью быстро разлагаться, что приводит к утрате структуры почвы. Это вызывает несколько проблем:
Чтобы продлить срок службы почвы и поддержать растения:
Если заметили увядание, хлороз или сбрасывание цветов, а пересаживать пока рано:
Готовить почву самостоятельно — это не только экономично, но и полезно. Вы можете адаптировать смесь под конкретные культуры, продлевая срок её использования до двух сезонов и более, тогда как торфяной грунт требует замены ежегодно. Это позволит вашим растениям чувствовать себя комфортно и радовать вас здоровым ростом.
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