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Самодельные почвосмеси: экономия и здоровье ваших растений

2:25
Садоводство

Домашний огород на балконе или подоконнике может быть отличным хобби, но для успеха важно правильно выбрать и подготовить почву. Большинство покупных грунтовых смесей, продающихся в магазинах, производят на основе торфа.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

На первый взгляд они кажутся идеальными — плодородными и влагоудерживающими, но только на начальном этапе. Через некоторое время вы можете заметить, что растения начали увядать и терять цвет.

Почему покупные смеси на основе торфа не идеальны

Торф обладает способностью быстро разлагаться, что приводит к утрате структуры почвы. Это вызывает несколько проблем:

  • Уплотнение почвы. Частицы торфа оседают, закупоривают корни и лишают их кислорода. Первым страдают молодые всасывающие корешки, что угнетает рост растений.
  • Плохой дренаж. С течением времени вода перестает свободно стекать через горшок, и дренажная галька уже не спасает.
  • Накопление солей. При слабом дренировании соли из удобрений и водопроводной воды накапливаются на поверхности почвы, угнетая растения.

Как улучшить покупной грунт

Чтобы продлить срок службы почвы и поддержать растения:

  • Добавьте перлит. Несколько горстей перлита улучшат аэрацию и предотвратят уплотнение.
  • Установите фитиль. Поместите фитиль в дренажное отверстие, чтобы отводить излишки воды и снизить риск корневой гнили.
  • Промывайте почву. Ежемесячно промывайте грунт, чтобы удалить накопившиеся соли.

Спасаем увядающие растения

Если заметили увядание, хлороз или сбрасывание цветов, а пересаживать пока рано:

  • Аккуратно прорыхлите почву вдоль стенок горшка металлической спицей, а сверху — зубочисткой.
  • Подкормите растения жидким листовым удобрением, используя половину рекомендованной дозы.

Самодельные почвосмеси: лучшее решение

Готовить почву самостоятельно — это не только экономично, но и полезно. Вы можете адаптировать смесь под конкретные культуры, продлевая срок её использования до двух сезонов и более, тогда как торфяной грунт требует замены ежегодно. Это позволит вашим растениям чувствовать себя комфортно и радовать вас здоровым ростом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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