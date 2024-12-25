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Как получить урожай летом: начните посадки уже зимой

1:38
Садоводство

Начало года становится временем отдыха для одних дачников и активной подготовки к новому сезону для других. Особенно это касается опытных садоводов, которые знают преимущества январского посева некоторых культур. Ведь уже зимой можно заложить основу для будущего урожая. Какие растения стоит посадить на рассаду в январе?

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Помидоры

Ранние сорта томатов можно сеять во второй половине зимы. Это позволит получить первый урожай уже в июне. Однако важно соблюдать температурный режим. При его нарушении семена не прорастут должным образом, и вся работа окажется напрасной.

Баклажаны

Январь — отличное время для посева баклажанов. Молодым растениям нужно обеспечить тепло и достаточно света, чтобы они крепли и развивались правильно. Если соблюдать эти условия, баклажаны будут готовы к пересадке в грунт вовремя.

Перец

Посев перца в начале года даёт возможность вырастить крепкую рассаду, которая сможет выдержать неблагоприятные условия весной. Это значительно повышает шансы на обильный урожай. Свет и тепло играют решающую роль в этом процессе.

Капуста

Для январского посева стоит выбирать ранние сорта капусты. При хорошем освещении рассада быстро окрепнет, и первый урожай можно будет собрать уже в начале лета, а то и в конце весны. Если света будет недостаточно, молодые растения ослабнут и не смогут дать ожидаемого результата.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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