Ошибки, которые мешают завязям развиваться на подоконнике

Выращивать овощи на подоконнике кажется удобным и практичным решением. Но что делать, если растения, которые активно росли, цвели и радовали своей зеленью, вдруг начинают «капризничать»? Завязи начинают усыхать и опадать, а причина остается загадкой. Разберемся, почему это происходит и как избежать подобных проблем.
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Комнатные растения
Возможные причины
Стрессовые условия
Даже при грамотном уходе растение может испытывать стресс, если:
Было подвержено сквозняку или находилось рядом с открытым окном зимой.
Контейнер переместили в помещение с сухим воздухом или резким изменением температуры.
Ошибки ухода
Когда уход недостаточный или неправильный, список причин для усыхания завязей расширяется:
Нехватка полива и подкормок: продолжительное отсутствие воды и питательных веществ приводит к ослаблению растения.
Перекорм: избыток удобрений, особенно неправильного состава, может нанести вред завязям.
Вредители и болезни: поражение болезнями или насекомыми ослабляет растение, из-за чего оно избавляется от завязей.
Отсутствие опыления
Если завязь не опылилась, она не будет развиваться. Для выращивания на подоконнике выбирайте самоопыляемые сорта томатов, огурцов или перца.
Как предотвратить проблему
Разместите контейнеры с растениями вдали от сквозняков и источников резких температурных перепадов.
Регулярно поливайте и подкармливайте растения, но избегайте чрезмерного увлажнения или излишнего использования удобрений.
Проверяйте растения на наличие вредителей и при необходимости обрабатывайте их.
При покупке семян уточняйте, подходят ли сорта для выращивания в закрытых помещениях и являются ли они самоопыляемыми.