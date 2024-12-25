Ошибки, которые мешают завязям развиваться на подоконнике

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать овощи на подоконнике кажется удобным и практичным решением. Но что делать, если растения, которые активно росли, цвели и радовали своей зеленью, вдруг начинают «капризничать»? Завязи начинают усыхать и опадать, а причина остается загадкой. Разберемся, почему это происходит и как избежать подобных проблем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Возможные причины

Стрессовые условия

Даже при грамотном уходе растение может испытывать стресс, если:

Было подвержено сквозняку или находилось рядом с открытым окном зимой.

Контейнер переместили в помещение с сухим воздухом или резким изменением температуры.

Ошибки ухода

Когда уход недостаточный или неправильный, список причин для усыхания завязей расширяется:

Нехватка полива и подкормок : продолжительное отсутствие воды и питательных веществ приводит к ослаблению растения.

: продолжительное отсутствие воды и питательных веществ приводит к ослаблению растения. Перекорм : избыток удобрений, особенно неправильного состава, может нанести вред завязям.

: избыток удобрений, особенно неправильного состава, может нанести вред завязям. Вредители и болезни: поражение болезнями или насекомыми ослабляет растение, из-за чего оно избавляется от завязей.

Отсутствие опыления

Если завязь не опылилась, она не будет развиваться. Для выращивания на подоконнике выбирайте самоопыляемые сорта томатов, огурцов или перца.

Как предотвратить проблему