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Ошибки, которые мешают завязям развиваться на подоконнике

1:56
Садоводство

Выращивать овощи на подоконнике кажется удобным и практичным решением. Но что делать, если растения, которые активно росли, цвели и радовали своей зеленью, вдруг начинают «капризничать»? Завязи начинают усыхать и опадать, а причина остается загадкой. Разберемся, почему это происходит и как избежать подобных проблем.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Возможные причины

Стрессовые условия

Даже при грамотном уходе растение может испытывать стресс, если:

  • Было подвержено сквозняку или находилось рядом с открытым окном зимой.
  • Контейнер переместили в помещение с сухим воздухом или резким изменением температуры.

Ошибки ухода

Когда уход недостаточный или неправильный, список причин для усыхания завязей расширяется:

  • Нехватка полива и подкормок: продолжительное отсутствие воды и питательных веществ приводит к ослаблению растения.
  • Перекорм: избыток удобрений, особенно неправильного состава, может нанести вред завязям.
  • Вредители и болезни: поражение болезнями или насекомыми ослабляет растение, из-за чего оно избавляется от завязей.

Отсутствие опыления

Если завязь не опылилась, она не будет развиваться. Для выращивания на подоконнике выбирайте самоопыляемые сорта томатов, огурцов или перца.

Как предотвратить проблему

  • Разместите контейнеры с растениями вдали от сквозняков и источников резких температурных перепадов.
  • Регулярно поливайте и подкармливайте растения, но избегайте чрезмерного увлажнения или излишнего использования удобрений.
  • Проверяйте растения на наличие вредителей и при необходимости обрабатывайте их.
  • При покупке семян уточняйте, подходят ли сорта для выращивания в закрытых помещениях и являются ли они самоопыляемыми.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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