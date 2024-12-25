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Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время

2:10
Садоводство

Кажется, что может быть проще посадки картошки? Обычно используют сельхозтехнику или даже старинный метод — лошадь с плугом. Однако, когда участок небольшой, приходится возвращаться к ручной работе, сажая картофель под лопату. Но опытные огородники предлагают необычный и эффективный способ — посадку в шахматном порядке.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Почему шахматный порядок

Этот способ выделяется тем, что создает идеальные условия для роста картофельной ботвы и формирования крупных клубней. Благодаря оптимальному размещению растений на грядке, урожай получается значительно выше, а уход за посадками становится проще.

Как организовать посадку

На самом деле, метод не так сложен, как может показаться. Главное — правильно разметить грядки:

  • Интервал между основными рядами: 30 см.
  • Расстояние между парами рядов: 100–110 см.
  • Дистанция между лунками в ряду: не менее 35 см.

Лунки размещают в шахматном порядке, чтобы каждая была окружена свободным пространством. Это обеспечивает равномерное освещение и вентиляцию растений, снижая риск заболеваний.

Какие сорта выбрать

Для этого метода лучше всего подходят низкорослые и ранние сорта картофеля. Именно они быстрее развиваются и дают обильный урожай при минимальных усилиях.

Преимущества метода

Шахматная схема посадки имеет множество плюсов:

  • Повышение урожайности: благодаря равномерному распределению растений, клубни получают максимум питательных веществ и влаги.
  • Удобство в уходе: грядки проще обрабатывать, а необходимость в окучивании картофеля практически отпадает.
  • Сокращение полива и прополки: если укрыть посадки мульчей, сорняков станет меньше, а влажность почвы сохранится дольше.

Метод уже зарекомендовал себя среди дачников, которые отмечают его эффективность. Попробуйте и вы применить эту схему на своем участке, чтобы убедиться в ее результативности!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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