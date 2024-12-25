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Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой

0:52
Садоводство

Как правильно сеять морковь в открытый грунт

Для этого сделайте в грядке борозды глубиной в пару сантиметров, расстояние между ними должно быть не менее 15 см. Затем хорошо полейте лунки и посадите семена в бороздки. Потом засыпьте и немного уплотните почву.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Если вы сажаете семена моркови ранней весной и боитесь заморозков, накройте грядку укрывным материалом или пленкой.

Как повысить всхожесть семян

Существуют различные способы повышения всхожести семян моркови. Используйте стимуляторы роста. Замочив в них семена, вы значительно ускорите прорастание моркови.

Замочите семена в воде температурой +20 градусов за 18 часов до высадки в грунт. Используйте раствор микроэлементов, подходящий для моркови.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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