Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой

Для этого сделайте в грядке борозды глубиной в пару сантиметров, расстояние между ними должно быть не менее 15 см. Затем хорошо полейте лунки и посадите семена в бороздки. Потом засыпьте и немного уплотните почву.
Если вы сажаете семена моркови ранней весной и боитесь заморозков, накройте грядку укрывным материалом или пленкой.
Существуют различные способы повышения всхожести семян моркови. Используйте стимуляторы роста. Замочив в них семена, вы значительно ускорите прорастание моркови.
Замочите семена в воде температурой +20 градусов за 18 часов до высадки в грунт. Используйте раствор микроэлементов, подходящий для моркови.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.