Почему умные дачники не выбрасывают скорлупу грецких орехов? Их можно использовать для приготовления удобрений

Для удобрения и рыхления почвы можно добавить в почву измельченную скорлупу орехов. Измельчите скорлупу почти до порошкообразного состояния.
Измельченная скорлупа грецких орехов помогает в борьбе со слизнями и улитками в саду.
Кроме того, скорлупу грецких орехов можно залить кипятком и проварить в течение часа. В таком растворе содержатся полезные микроэлементы и витамины, необходимые почве.
Вы еще можете добавить скорлупу орехов в компост. Также и в качестве мульчи можно использовать ореховую скорлупу.
По мере того, как скорлупа грецких орехов постепенно разлагается, она добавляет питательные вещества в почву.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.