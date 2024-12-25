Почему умные дачники не выбрасывают скорлупу грецких орехов? Их можно использовать для приготовления удобрений

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как использовать скорлупу грецкого ореха в качестве удобрения

Для удобрения и рыхления почвы можно добавить в почву измельченную скорлупу орехов. Измельчите скорлупу почти до порошкообразного состояния.

Измельченная скорлупа грецких орехов помогает в борьбе со слизнями и улитками в саду.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкие орехи

Кроме того, скорлупу грецких орехов можно залить кипятком и проварить в течение часа. В таком растворе содержатся полезные микроэлементы и витамины, необходимые почве.

Вы еще можете добавить скорлупу орехов в компост. Также и в качестве мульчи можно использовать ореховую скорлупу.

Помогает в борьбе с сорняками под деревьями

По мере того, как скорлупа грецких орехов постепенно разлагается, она добавляет питательные вещества в почву.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.



