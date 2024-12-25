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Почему умные дачники не выбрасывают скорлупу грецких орехов? Их можно использовать для приготовления удобрений

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Садоводство

Как использовать скорлупу грецкого ореха в качестве удобрения

Для удобрения и рыхления почвы можно добавить в почву измельченную скорлупу орехов. Измельчите скорлупу почти до порошкообразного состояния.
Измельченная скорлупа грецких орехов помогает в борьбе со слизнями и улитками в саду.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Кроме того, скорлупу грецких орехов можно залить кипятком и проварить в течение часа. В таком растворе содержатся полезные микроэлементы и витамины, необходимые почве.

Вы еще можете добавить скорлупу орехов в компост. Также и в качестве мульчи можно использовать ореховую скорлупу.

Помогает в борьбе с сорняками под деревьями

По мере того, как скорлупа грецких орехов постепенно разлагается, она добавляет питательные вещества в почву.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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