После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи, которые считаются одними из самых капризных комнатных растений, могут цвести непрерывно, если обеспечить им правильный уход. Опытные цветоводы знают, что особую роль в этом процессе играют грамотный полив и подкормка.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Орхидеи

Существует необычный и очень простой рецепт подкормки, который помогает орхидеям радовать цветением круглый год. Этим секретом часто пользуются "орхидоманы" со стажем.

Ингредиенты для подкормки

Для приготовления подкормки вам понадобятся:

Головка чеснока — 1 штука;

Пчелиный мёд — 1 столовая ложка;

Горячая вода — 1 литр.

Как приготовить раствор

Пропустите неочищенные зубчики чеснока через мясорубку или пресс. Полученную чесночную массу залейте горячей водой. Добавьте мёд и тщательно перемешайте. Оставьте раствор настаиваться в течение 24 часов.

Как применять подкормку

Процедите настой и залейте его в поддоны, в которых находятся горшки с орхидеями. Небольшое количество раствора можно аккуратно полить прямо на корни растения. Через некоторое время слейте лишнюю жидкость из поддона, чтобы избежать переувлажнения.

Почему это работает

Чеснок способствует укреплению иммунитета растения, защищает от болезней и вредителей. Мёд, в свою очередь, обогащает подкормку полезными веществами, стимулируя активный рост и обильное цветение.

Итог

Этот простой рецепт позволяет орхидеям цвести практически без перерывов, превращая их в настоящий украшение дома.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

