Груша и её враги: с кем нельзя сажать это дерево

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груша — капризное дерево, требующее тщательного выбора места для посадки. Неправильное соседство или неподходящее расположение могут привести к отсутствию урожая или даже гибели дерева. Вот несколько рекомендаций, где не стоит сажать грушу и какие растения ей вредят.

Фото: commons.wikimedia.org by Mleprince, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две груши

Нежелательные соседи для груши

1. Слива

Слива — агрессивное растение, которое истощает почву вокруг себя. Груша, требовательная к питательным веществам, рядом со сливой быстро начнёт чахнуть и может засохнуть.

2. Вишня и черешня

Эти деревья не должны быть ближе 10 метров к груше. У них схожие потребности в питательных веществах и общие заболевания, что создаёт дополнительные риски для здоровья растений.

3. Кустарники

Жасмин, калина и сирень — не лучшие соседи для груши. Они могут конкурировать с деревом за ресурсы и угнетать его рост.

4. Лиственные деревья

Акация и бук тоже не подходят для соседства с грушей. Быстро разрастаясь, они вытягивают из почвы питательные вещества, из-за чего урожайность груши падает почти вдвое.

5. Хвойные деревья

Это самые опасные соседи для груши. Пихта, можжевельник и другие хвойные изменяют состав почвы, ухудшая её качество. Более того, они способствуют развитию ржавчины на груше, из-за которой дерево может постоянно болеть.

Итог

Чтобы груша приносила хороший урожай, важно избегать её посадки рядом с агрессивными растениями. Выбирайте для неё просторное и солнечное место, где почва будет плодородной и свободной от конкурентов.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

