Вишню можно и нужно подкармливать золой

Вишня (Cerasus) является подродом рода слива семейства розовые. Вишня, выращиваемая на садовом участке, может представлять собой кустарник либо дерево, высота которого может доходить до 10 метров.
Правильно посаженый в открытый грунт саженец вишни не будет нуждаться в подкормках не только в текущем году, но и на протяжении следующих 2 либо 3 лет.
Впоследствии органику вносят в почву под перекопку в осеннее время 1 раз в 2-3 года. Вишню можно и даже нужно подкармливать золой. По влажной почве следует рассыпать по литровой банке золы по всему периметру кроны.
Затем необходимо приготовить настой: 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры развести в 10 литрах воды. Вылейте по 2-3 ведра под каждое дерево.
В период активного роста завязей рекомендуется опрыскать листья раствором микроэлементов.
В середине августа следует внести подкормку, состоящую из 2 столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовой ложки калия, разведенных в 10 литрах воды.
Под каждую вишню снова вылейте несколько ведер этого раствора и рассыпьте по литровой банке золы.
Золу можно заменить 1 стаканом доломита, но это уже на ваше усмотрение.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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