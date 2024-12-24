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Вишню можно и нужно подкармливать золой

1:27
Садоводство

Вишня (Cerasus) является подродом рода слива семейства розовые. Вишня, выращиваемая на садовом участке, может представлять собой кустарник либо дерево, высота которого может доходить до 10 метров.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

Правильно посаженый в открытый грунт саженец вишни не будет нуждаться в подкормках не только в текущем году, но и на протяжении следующих 2 либо 3 лет.

Впоследствии органику вносят в почву под перекопку в осеннее время 1 раз в 2-3 года. Вишню можно и даже нужно подкармливать золой. По влажной почве следует рассыпать по литровой банке золы по всему периметру кроны.

Затем необходимо приготовить настой: 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки калийной селитры развести в 10 литрах воды. Вылейте по 2-3 ведра под каждое дерево.

В период активного роста завязей рекомендуется опрыскать листья раствором микроэлементов.

В середине августа следует внести подкормку, состоящую из 2 столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовой ложки калия, разведенных в 10 литрах воды.

Под каждую вишню снова вылейте несколько ведер этого раствора и рассыпьте по литровой банке золы.

Золу можно заменить 1 стаканом доломита, но это уже на ваше усмотрение.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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