Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выяснилось, почему собаки приносят подарки
Важные советы по выбору крема для лица в зависимости от типа кожи
Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира
Гладилин считает, что в Казахстане имеют полное право отправить Черчесова в отставку
Вишню можно и нужно подкармливать золой
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Кто чаще нападает на людей: крупные или маленькие собаки
Рассказываем, как ухаживать за прекрасной мирсиной
Внимание водителям Skoda и Volkswagen — Росстандарт сообщает о массовом отзыве авто

5 самоплодных сортов яблонь для экономии площади в саду

1:07
Садоводство

Самоплодные яблони — это уникальные растения, способные формировать плоды без необходимости перекрёстного опыления. Это свойство делает их особенно привлекательными для садоводов, поскольку позволяет снизить затраты и оптимизировать пространство на участке.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Садоводам предлагается рассмотреть пять популярных сортов самоплодных яблонь, которые обладают подходящими для российского климата характеристиками:

Яблоня Спартак — сорт, отличающийся неповторимым вкусом с лёгкими нотками дыни и земляники. Идеально подходит для зимних заготовок.

Яблоня Богатырь — порадует вас крупными сладкими плодами с упругой мякотью, обладающей приятным ароматом.

Яблоня Глостер — сорт, предлагающий яркие малиновые яблоки с сочной и сладкой мякотью.

Яблоня Гренни Смит — гипоаллергенный морозостойкий сорт, отличающийся крупными и сочными плодами с лёгкой кислинкой.

Яблоня Байя Мариса — сорт, который отличается исключительным вкусом и сохраняет свои свойства при любой переработке.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Последние материалы
Вишню можно и нужно подкармливать золой
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Кто чаще нападает на людей: крупные или маленькие собаки
Рассказываем, как ухаживать за прекрасной мирсиной
Внимание водителям Skoda и Volkswagen — Росстандарт сообщает о массовом отзыве авто
Древние жертвоприношения в Перу: шокирующие открытия генетиков
5 самоплодных сортов яблонь для экономии площади в саду
Что делать, если на участке глинистая почва
Ни в коем случае не храните это в холодильнике! Счета за электроэнергию взлетят до небес
Финские сауны в США — туристы выбирают терапию теплом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.