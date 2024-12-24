5 самоплодных сортов яблонь для экономии площади в саду

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Самоплодные яблони — это уникальные растения, способные формировать плоды без необходимости перекрёстного опыления. Это свойство делает их особенно привлекательными для садоводов, поскольку позволяет снизить затраты и оптимизировать пространство на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

Садоводам предлагается рассмотреть пять популярных сортов самоплодных яблонь, которые обладают подходящими для российского климата характеристиками:

Яблоня Спартак — сорт, отличающийся неповторимым вкусом с лёгкими нотками дыни и земляники. Идеально подходит для зимних заготовок.

Яблоня Богатырь — порадует вас крупными сладкими плодами с упругой мякотью, обладающей приятным ароматом.

Яблоня Глостер — сорт, предлагающий яркие малиновые яблоки с сочной и сладкой мякотью.

Яблоня Гренни Смит — гипоаллергенный морозостойкий сорт, отличающийся крупными и сочными плодами с лёгкой кислинкой.

Яблоня Байя Мариса — сорт, который отличается исключительным вкусом и сохраняет свои свойства при любой переработке.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

