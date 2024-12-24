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Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением

3:37
Садоводство

Кислица — это неприхотливое комнатное растение, которое подходит даже для тех, кто только начинает свой путь в цветоводстве. Она требует яркого, но рассеянного света, что делает её отличным выбором для подоконников, ориентированных на восток, юго-запад или запад.

Оксалиц, кислица
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оксалиц, кислица

Чтобы избежать корневой гнили, необходимо обеспечить дренажный слой толщиной 1,5-4 см из керамзита, щебня или кусочков пенопласта. В этой статье будут рассмотрены основные аспекты ухода за кислицей в домашних условиях, её особенности и способы размножения.

Описание кислицы

Кислица (Oxalis) происходит из Южной Африки, Южной Америки и Европы. Это многолетнее или однолетнее растение, высотой до 40 см. Оно чаще всего встречается с фиолетовыми треугольными листьями, напоминающими клевер, и может похвастаться цветением круглый год.

У кислицы есть особенность — в сумерках или плохую погоду её листья складываются, создавая впечатление "порхающих бабочек".

Существует около 800 видов оксалиса, среди которых можно найти сорта с яркими фиолетовыми, бордовыми, зелеными и розовыми листьями. Цветы кислицы бывают белыми, розовыми или желтыми, добавляя дополнительную декоративность.

Разновидности кислицы

Кислица разнообразна, вот несколько её популярных сортов:

  • Купидо: Компактный кустик с треугольными листьями пурпурного цвета, цветёт с февраля по август.
  • Кислица Хедизариевидная: Листья бордовые с желтыми цветками, цветет с марта по август.
  • Кислица Пурпурная: Красно-фиолетовые листья, цветы розовые или белые.

Среди сортов с зелеными листьями выделяются:

  • Кислица четырехлистная Айрон Кросс: Листья зеленые с коричнево-фиолетовым центром, цветы розово-малиновые.
  • Кислица Девятилистная: Невысокое ползучее растение с крупными цветками, цветет с мая по август.

Условия ухода за кислицей

Чтобы успешно вырастить кислицу, важно соблюдать следующие условия:

  • Освещение: Яркое рассеянное освещение, избегать прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги.
  • Температура: Оптимальная температура летом +18…+25°C, зимой +17…+21°C.
  • Влажность: Кислица предпочитает обычную влажность, но требует опрыскивания в жаркие дни.

Уход за кислицей

К основным аспектам ухода относятся:

  • Полив: Умеренный, избегать застоя воды. Зимой полив реже, чтобы избежать гниения корней.
  • Подкормки: Раз в две недели весной и летом минеральными удобрениями.
  • Борьба с вредителями: При необходимости использовать инсектициды или мыльный раствор.

Размножение кислицы

Существует три основных метода размножения кислицы:

  • Семенами: Редко используется из-за низкой эффективности.
  • Дочерними луковицами: Отделяются во время пересадки.
  • Делением корневища: Популярный способ, позволяющий легко получить новые растения.

Кислица — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое способно украсить любой интерьер. Следуя простым рекомендациям по уходу, можно наслаждаться её цветением на протяжении всего года.

Уточнения

Кисли́ца (лат. Óxalis) — род однолетних, чаще многолетних трав, иногда полукустарников семейства Кисличные (Oxalidaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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