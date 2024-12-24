Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением

Кислица — это неприхотливое комнатное растение, которое подходит даже для тех, кто только начинает свой путь в цветоводстве. Она требует яркого, но рассеянного света, что делает её отличным выбором для подоконников, ориентированных на восток, юго-запад или запад.
Чтобы избежать корневой гнили, необходимо обеспечить дренажный слой толщиной 1,5-4 см из керамзита, щебня или кусочков пенопласта. В этой статье будут рассмотрены основные аспекты ухода за кислицей в домашних условиях, её особенности и способы размножения.
Кислица (Oxalis) происходит из Южной Африки, Южной Америки и Европы. Это многолетнее или однолетнее растение, высотой до 40 см. Оно чаще всего встречается с фиолетовыми треугольными листьями, напоминающими клевер, и может похвастаться цветением круглый год.
У кислицы есть особенность — в сумерках или плохую погоду её листья складываются, создавая впечатление "порхающих бабочек".
Существует около 800 видов оксалиса, среди которых можно найти сорта с яркими фиолетовыми, бордовыми, зелеными и розовыми листьями. Цветы кислицы бывают белыми, розовыми или желтыми, добавляя дополнительную декоративность.
Кислица разнообразна, вот несколько её популярных сортов:
Среди сортов с зелеными листьями выделяются:
Чтобы успешно вырастить кислицу, важно соблюдать следующие условия:
К основным аспектам ухода относятся:
Существует три основных метода размножения кислицы:
Кислица — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое способно украсить любой интерьер. Следуя простым рекомендациям по уходу, можно наслаждаться её цветением на протяжении всего года.
Кисли́ца (лат. Óxalis) — род однолетних, чаще многолетних трав, иногда полукустарников семейства Кисличные (Oxalidaceae).
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