Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти кошки живут дольше всех: три породы в одном списке
Рассказываем, как выращивать огурцы на подоконнике
В США питомники рождественских ёлок несут убытки
Мышцы быстро вырастут после этого упражнения со штангой
Как северные олени помогают спасать планету
Салат с креветками: простое блюдо с эффектным вкусом
Новогодняя угроза для кожи: пять самых опасных привычек во время праздников
В Перми пройдёт первый в мире сольный концерт человекоподобного андроида
Учёные выяснили, почему возникает синдром жёлтых ногтей

Гортензии, которые зацветут первыми: важные секреты зимнего черенкования

2:28
Садоводство

Знаете ли вы, что гортензии можно размножать даже зимой? Этот метод не только экономит время, но и позволяет получать саженцы, которые зацветут на год раньше, чем те, что выращены из зеленых черенков. Но важно успеть до наступления сильных морозов.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by DonBanana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Преимущества зимнего черенкования

Зимнее черенкование гортензий дает несколько значительных преимуществ:

  • Экономия времени: к маю саженцы будут готовы к пересадке в открытый грунт.
  • Формирование корневой системы: они быстрее начнут расти.
  • Лучший выбор: гортензии из зимних черенков цветут раньше.

Чтобы повысить шансы на укоренение, рекомендуется заготовить больше черенков, так как процент укореняемости зимой ниже, чем летом. Черенки должны иметь диаметр 8-10 мм и состоять из двух узлов. Их лучше срезать с кустов, которые старше года, так как побеги с молодых растений могут не укорениться.

Как правильно срезать и укоренять черенки

Срезайте черенки под углом 45 градусов снизу и прямым срезом сверху. Для укоренения можно использовать два метода:

  • Вода: поставьте черенки в стакан с водой. Когда появятся корешки, пересадите в грунт.
  • Грунт: сразу высадите в легкий рыхлый субстрат из дерновой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1, добавив 3-5 см песка сверху.

Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования и добавить противогрибковый фунгицид "Глиокладин" в грунт. Накройте контейнер полиэтиленовым пакетом и разместите на подоконнике.

Уход за черенками

Регулярно проветривайте черенки, убирайте конденсат и следите за влажностью почвы. Удаляйте загнившие черенки, а те, что потемнели, можно восстановить, промыв мылом. Корни образуются в течение месяца, и как только на черенках начнут распускаться листочки, укрытие можно снять.

Не забывайте поливать и опрыскивать укоренившиеся растения. Сохраняйте стабильную температуру, избегая резких перепадов.

Зимой держите горшки в прохладном месте, а весной начинайте закалять саженцы, постепенно приучая их к свежему воздуху. Первую зиму лучше провести под укрытием из пластиковых бутылок.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке?
Новости спорта
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке? Аудио 
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Праздничное кольцо: салат, который украсит новогодний стол
Всё о совете дома: полномочия, обязанности и как выбрать председателя
Нефтяная трагедия на Чёрном море: как помочь волонтёрам спасти экологию?
Возвращение из мира войны: как бойцы адаптируются после прихода на гражданку
Проверка ОСАГО на дороге: штрафы, о которых вы не знали
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации
Зимний уход за комнатными растениями: секреты успешной зимовки
В Бразилии самолёт столкнулся с крупной птицей
Похудей и отдохни душой и телом: две сложные, но полезные асаны из йоги
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.