Гортензии, которые зацветут первыми: важные секреты зимнего черенкования

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что гортензии можно размножать даже зимой? Этот метод не только экономит время, но и позволяет получать саженцы, которые зацветут на год раньше, чем те, что выращены из зеленых черенков. Но важно успеть до наступления сильных морозов.

Фото: commons.wikimedia.org by DonBanana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Преимущества зимнего черенкования

Зимнее черенкование гортензий дает несколько значительных преимуществ:

Экономия времени: к маю саженцы будут готовы к пересадке в открытый грунт.

Формирование корневой системы: они быстрее начнут расти.

Лучший выбор: гортензии из зимних черенков цветут раньше.

Чтобы повысить шансы на укоренение, рекомендуется заготовить больше черенков, так как процент укореняемости зимой ниже, чем летом. Черенки должны иметь диаметр 8-10 мм и состоять из двух узлов. Их лучше срезать с кустов, которые старше года, так как побеги с молодых растений могут не укорениться.

Как правильно срезать и укоренять черенки

Срезайте черенки под углом 45 градусов снизу и прямым срезом сверху. Для укоренения можно использовать два метода:

Вода: поставьте черенки в стакан с водой. Когда появятся корешки, пересадите в грунт.

Грунт: сразу высадите в легкий рыхлый субстрат из дерновой земли, торфа и песка в пропорции 2:1:1, добавив 3-5 см песка сверху.

Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования и добавить противогрибковый фунгицид "Глиокладин" в грунт. Накройте контейнер полиэтиленовым пакетом и разместите на подоконнике.

Уход за черенками

Регулярно проветривайте черенки, убирайте конденсат и следите за влажностью почвы. Удаляйте загнившие черенки, а те, что потемнели, можно восстановить, промыв мылом. Корни образуются в течение месяца, и как только на черенках начнут распускаться листочки, укрытие можно снять.

Не забывайте поливать и опрыскивать укоренившиеся растения. Сохраняйте стабильную температуру, избегая резких перепадов.

Зимой держите горшки в прохладном месте, а весной начинайте закалять саженцы, постепенно приучая их к свежему воздуху. Первую зиму лучше провести под укрытием из пластиковых бутылок.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

