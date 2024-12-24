Гортензии, которые зацветут первыми: важные секреты зимнего черенкования

Знаете ли вы, что гортензии можно размножать даже зимой? Этот метод не только экономит время, но и позволяет получать саженцы, которые зацветут на год раньше, чем те, что выращены из зеленых черенков. Но важно успеть до наступления сильных морозов.
Зимнее черенкование гортензий дает несколько значительных преимуществ:
Чтобы повысить шансы на укоренение, рекомендуется заготовить больше черенков, так как процент укореняемости зимой ниже, чем летом. Черенки должны иметь диаметр 8-10 мм и состоять из двух узлов. Их лучше срезать с кустов, которые старше года, так как побеги с молодых растений могут не укорениться.
Срезайте черенки под углом 45 градусов снизу и прямым срезом сверху. Для укоренения можно использовать два метода:
Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования и добавить противогрибковый фунгицид "Глиокладин" в грунт. Накройте контейнер полиэтиленовым пакетом и разместите на подоконнике.
Регулярно проветривайте черенки, убирайте конденсат и следите за влажностью почвы. Удаляйте загнившие черенки, а те, что потемнели, можно восстановить, промыв мылом. Корни образуются в течение месяца, и как только на черенках начнут распускаться листочки, укрытие можно снять.
Не забывайте поливать и опрыскивать укоренившиеся растения. Сохраняйте стабильную температуру, избегая резких перепадов.
Зимой держите горшки в прохладном месте, а весной начинайте закалять саженцы, постепенно приучая их к свежему воздуху. Первую зиму лучше провести под укрытием из пластиковых бутылок.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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