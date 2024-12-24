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Зимний уход за комнатными растениями: секреты успешной зимовки

2:48
Садоводство

Зима — это время покоя для комнатных растений, и, чтобы они пережили этот период без потерь, необходимо создать для них оптимальные условия. Уход за зелеными питомцами сводится к минимальному поливу, редким подкормкам и поддержанию подходящей температуры.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Сколько раз поливать растения зимой? В большинстве случаев это не чаще одного раза в неделю. Но каждый вид имеет свои предпочтения.

Условия для зимовки

Важнейшими факторами зимовки являются освещение и влажность. В отопительный сезон воздух в помещениях становится слишком сухим, что вредно для большинства растений. Оптимальная влажность для тропических растений составляет 70-80%, а для орхидей — 50-60%.

Чтобы повысить уровень влажности, можно использовать увлажнитель воздуха или опрыскивать листву каждый день. Для увлажнения подходит также размещение емкостей с водой в комнате.

Температура для большинства растений должна находиться в пределах 18-25 градусов. К примеру, бегонии и бромелии чувствуют себя комфортно при температуре 20-25 градусов, тогда как для некоторых субтропических культур подходит температура 15-18 градусов.

Убедитесь, что горшки с растениями не стоят рядом с батареей: горячий воздух и холод от окна создают резкий температурный контраст, что может негативно сказаться на растениях.

Полив и подкормки

Зимой полив следует сокращать даже для влаголюбивых культур. Например, зимнецветущие растения поливают раз в неделю, а декоративно-лиственные — раз в неделю. Поливать следует отстоянной водой, желательно комнатной температуры, а для профилактики загнивания корней можно использовать раствор Фитоспорина раз в месяц.

Что касается подкормок, то цветущие растения подкармливают раз в 1-2 недели, а нецветущие — раз в месяц. Используйте жидкие удобрения и не превышайте рекомендованные дозировки, чтобы не навредить корням.

Опрыскивание и рыхление

Опрыскивание листвы помогает поддерживать необходимую влажность. Лучше всего проводить эту процедуру утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Также важно рыхлить почву — это улучшает доступ кислорода к корням и помогает удерживать влагу.

Правильный уход за комнатными растениями зимой включает в себя регулярный полив, опрыскивание, поддержание оптимальной температуры и влажности. Заботясь о своих зелёных питомцах, можно обеспечить им комфортные условия для зимовки.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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