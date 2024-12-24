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Секреты успешного урожая: 7 сортов перца, которые нужно попробовать в 2025 году

3:22
Садоводство

Хотите получить богатый урожай перца? Правильный выбор сортов — это ключ к успеху! В этом году рекомендуем обратить внимание на семь сортов, которые порадуют вас своим вкусом и урожайностью. Среди них шесть сладких и один острый вариант, который удовлетворит любые предпочтения.

Сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец

Сладкие сорта перца

Бычий рог жёлтый

Этот сорт идеально подходит для открытого грунта и теплиц. Он обладает высокой устойчивостью к болезням и демонстрирует феноменальную урожайность в любых условиях. Растения достигают высоты до 90 см, формируя множество завязей.

Плоды длиной около 20 см и массой 150-250 г вначале зелёные, а при полном созревании становятся жёлтыми. Их мякоть хрустящая и ароматная. Схема посадки — 50 х 50 см.

Бычий рог красный

Еще один высокоурожайный сорт, который не требует особого ухода за почвой. Среднерослые растения вырастают до 20 см в длину с узкими плодами, которые меняют цвет с зелёного на ярко-красный по мере созревания. Идеален для консервирования и заморозки. Схема посадки — 50 х 50 см.

Карисма F1

Скороспелый гибрид, который приносит до 3 кг плодов с куста. Устойчив к вирусам и хорошо завязывает плоды даже в неблагоприятных условиях. Кубовидные плоды массой 250-300 г имеют сладкий вкус как в технической, так и в биологической спелости. Схема посадки — 50 х 40 см.

Поло F1

Этот гибрид стабильно дает урожай с конусовидными плодами, прекрасно подходящими для теплиц и открытого грунта. Устойчив к болезням и жаре. Плоды мясистые, сочные, весом до 200 г, могут долго храниться. Схема посадки — 35 х 60 см.

Халиф F1

Устойчивый к болезням гибрид с крупными плодами, обладающими замечательным вкусом и ароматом. Среднерослые кусты долго плодоносят, а плоды массой до 200 г идеально подходят для фарширования и салатов. Схема посадки — 50 х 50 см.

Эспартано F1

Раннеспелый гибрид, который созревает за 70 дней. Устойчив к распространенным болезням и подходит для теплиц и открытого грунта. Кубовидные плоды массой до 300 г обладают отменным вкусом. Схема посадки — 50 х 40 см.

Острый сорт перца

Сонора F1

Этот высокоурожайный острый гибрид также прекрасно чувствует себя в теплицах и открытом грунте. Плоды весом 20-40 г созревают за 90-110 дней и имеют ярко выраженный пикантный вкус. Схема посадки — 50 х 50 см.

Посейте эти сорта перца, и результат вас точно порадует! 

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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