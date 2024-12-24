Секреты создания ярких кашпо: необычные декоративные растения

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не хочется снова высаживать одни и те же петуньи и лобелии? Обратите внимание на необычные декоративнолиственные растения. Они могут радовать глаз весь сезон, не требуют сложного ухода и порой обладают восхитительным ароматом. Биолог Анастасия Гулис поделилась интересными вариантами для кашпо.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Герань, пеларгония

Плектрантус колеусовидный (Plectranthus coleoides)

Это растение часто используется в городском озеленении благодаря своим пестрым листьям с белой каймой. Плектрантус выделяется сильным запахом и активно растет, образуя кусты высотой до 80 см к концу лета. Для его успешного роста необходимо регулярное увлажнение и плодородная почва.

Плектрантус реснитчатый (Plectranthus ciliatus)

Темноокрашенные пурпурные листья и необычный аромат делают этот вид плектрантуса очень привлекательным. Он прекрасно чувствует себя как в тени, так и на солнце, образуя пышные заросли и декоративные сиренево-синие цветы.

Каллизия ползучая (Callisia repens)

Это неприхотливое растение из семейства Коммелиновые является родственником традесканции. Каллизия ползучая имеет мелкие листья и белые цветки. Она может расти в легком затенении, оставаясь при этом декоративной.

Гинура оранжевая (Gynura aurantiaca)

Растение с яркими пурпурными листьями. Хотя зимой в помещении гинура теряет свою декоративность, летом в уличном кашпо она становится настоящим украшением. Однако стоит учитывать, что цветы гинуры имеют неприятный запах.

Гелихризум черешковый (Helichrysum petiolare)

Засухоустойчивое растение, которое легко размножается черенками или семенами. Чтобы к лету получить красивую рассаду, семена стоит высевать заранее, а черенки укореняются быстро, но не любят переувлажнения.

Дихондра ползучая (Dichondra argentea)

Элегантное серебристое растение, которое отлично смотрится в подвесных кашпо. Разнообразие сортов предлагает оттенки серебряной листвы, напоминающей монетки. Семена нужно сеять рано, в январе-феврале, так как начальный рост дихондры медленный.

Молочай зверобоелистный (Euphorbia hypericifolia)

Неприхотливое растение, создающее легкий светлый акцент. Его белые цветки и прицветные листья придают ему пышный вид. Если найдете семена, обязательно попробуйте вырастить это интересное растение.

Пеларгония душистая (Pelargonium graveolens)

Один из самых ароматных декоративных видов для кашпо. Изящные резные листья и уникальный запах делают пеларгонию настоящей находкой для ценителей необычных растений.

Выбор интересных растений для кашпо способен преобразить ваш сад, балкон или веранду, позволяя наслаждаться их красотой все лето. Какие растения предпочитаете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях!

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.

