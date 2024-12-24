Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро найти потерянный ключ от машины
35 тысяч человек без работы — какой бы была реакция СМИ Запада на массовые увольнения работников автопрома в России
Смородина и её соседи: как выбрать идеальную компанию для вашего сада?
Не буксуйте зря: один секрет для спасения авто зимой
Рассказываем, как сохранить всхожесть семян на долгие годы
Новая гипотеза ставит под сомнение одну из главных теорий физики
Секреты создания ярких кашпо: необычные декоративные растения
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе тела Яниса Тиммы, которое застряло в России
В начальной стадии тестирования российской вакцины против рака участие примут 50 человек  

Уничтожьте зимующих вредителей: секреты успешной обработки

3:19
Садоводство

Зима — это время, когда многие садоводы ошибочно считают, что вредителей стало меньше. На самом деле они просто укрываются в саду, выбирая самые уютные места для зимовки.

Замёрзшие ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Замёрзшие ягоды

Одни прячутся в земле, другие — под корой или под опавшими листьями, а некоторые оставляют яйца прямо на ветках. Опытные садоводы знают, что именно сейчас легче всего выявить и уничтожить вредителей до того, как они активизируются весной.

Подготовка сада к зиме

Опавшая листва — это излюбленное укрытие для вредителей, таких как короеды, долгоносики и различные моли. Листья создают идеальные условия для зимовки многих вредителей, поэтому их лучше сжигать, чем отправлять в компост.

Некоторые садоводы ошибочно думают, что скашивание листвы земляники избавит ее от вредителей. Однако в основании черешков зимует земляничный клещ, который весной откладывает яйца.

Верхний слой почвы также служит домом для малинных жуков и различных гусениц. Важно перекапывать почву осенью, чтобы разрушить зимние укрытия вредителей. Личинки пилильщиков и колорадского жука зимуют на глубине до 30 см. Поэтому осеннее рыхление почвы значительно снижает численность вредителей.

Опасные гусеницы и их укрытия

В верхнем слое почвы зимуют куколки пядениц, которые весной превращаются в бабочек. Эти бабочки, будучи недоразвитыми, поднимаются по стволу дерева и откладывают яйца в кроне. Гусеницы наносят огромный вред, поедая листья и бутоны. Чтобы предотвратить это, рекомендуется обклеивать стволы клеевыми поясами.

Гнезда боярышницы, сплетенные из листьев, также следует уничтожать зимой. Гусеницы начинают свою трапезу, как только начинается весеннее тепло, и могут быстро уничтожить все молодые листья. Рекомендуется собирать коконы с деревьев и сжигать их.

Гнезда златогузки заметны среди веток, их также лучше удалить, чтобы весной не столкнуться с нашествием гусениц. Работать следует в перчатках, так как волоски этих гусениц могут вызвать раздражение кожи.

Яйца и личинки вредителей

На ветках можно обнаружить яйца различных листоверток. Зимой легче всего заметить скопления яиц черной тли, которые следует уничтожить инсектицидами на масляной основе. Кроме того, на коре можно найти яйца плодового клеща, которые легко распознать по цвету.

Важно также осматривать почки смородины, где зимуют почковые клещи. Обрезка поврежденных побегов и сжигание засохших частей растения помогут снизить их численность.

Проведите ревизию в саду, обращая внимание на состояние коры и веток. Личинки вредителей могут зимовать в трещинах коры, что может привести к гибели дерева.

Итоги зимнего осмотра

Пока вредители спят, есть возможность существенно снизить их численность к весне. Регулярный осмотр сада и удаление зимующих укрытий помогут защитить растения от нашествия.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Как быстро найти потерянный ключ от машины
35 тысяч человек без работы — какой бы была реакция СМИ Запада на массовые увольнения работников автопрома в России
Смородина и её соседи: как выбрать идеальную компанию для вашего сада?
Не буксуйте зря: один секрет для спасения авто зимой
Рассказываем, как сохранить всхожесть семян на долгие годы
Новая гипотеза ставит под сомнение одну из главных теорий физики
Секреты создания ярких кашпо: необычные декоративные растения
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе тела Яниса Тиммы, которое застряло в России
В начальной стадии тестирования российской вакцины против рака участие примут 50 человек  
Ошибки в уходе за бровями, которые могут вам дорого обойтись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.