Уничтожьте зимующих вредителей: секреты успешной обработки

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — это время, когда многие садоводы ошибочно считают, что вредителей стало меньше. На самом деле они просто укрываются в саду, выбирая самые уютные места для зимовки.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Замёрзшие ягоды

Одни прячутся в земле, другие — под корой или под опавшими листьями, а некоторые оставляют яйца прямо на ветках. Опытные садоводы знают, что именно сейчас легче всего выявить и уничтожить вредителей до того, как они активизируются весной.

Подготовка сада к зиме

Опавшая листва — это излюбленное укрытие для вредителей, таких как короеды, долгоносики и различные моли. Листья создают идеальные условия для зимовки многих вредителей, поэтому их лучше сжигать, чем отправлять в компост.

Некоторые садоводы ошибочно думают, что скашивание листвы земляники избавит ее от вредителей. Однако в основании черешков зимует земляничный клещ, который весной откладывает яйца.

Верхний слой почвы также служит домом для малинных жуков и различных гусениц. Важно перекапывать почву осенью, чтобы разрушить зимние укрытия вредителей. Личинки пилильщиков и колорадского жука зимуют на глубине до 30 см. Поэтому осеннее рыхление почвы значительно снижает численность вредителей.

Опасные гусеницы и их укрытия

В верхнем слое почвы зимуют куколки пядениц, которые весной превращаются в бабочек. Эти бабочки, будучи недоразвитыми, поднимаются по стволу дерева и откладывают яйца в кроне. Гусеницы наносят огромный вред, поедая листья и бутоны. Чтобы предотвратить это, рекомендуется обклеивать стволы клеевыми поясами.

Гнезда боярышницы, сплетенные из листьев, также следует уничтожать зимой. Гусеницы начинают свою трапезу, как только начинается весеннее тепло, и могут быстро уничтожить все молодые листья. Рекомендуется собирать коконы с деревьев и сжигать их.

Гнезда златогузки заметны среди веток, их также лучше удалить, чтобы весной не столкнуться с нашествием гусениц. Работать следует в перчатках, так как волоски этих гусениц могут вызвать раздражение кожи.

Яйца и личинки вредителей

На ветках можно обнаружить яйца различных листоверток. Зимой легче всего заметить скопления яиц черной тли, которые следует уничтожить инсектицидами на масляной основе. Кроме того, на коре можно найти яйца плодового клеща, которые легко распознать по цвету.

Важно также осматривать почки смородины, где зимуют почковые клещи. Обрезка поврежденных побегов и сжигание засохших частей растения помогут снизить их численность.

Проведите ревизию в саду, обращая внимание на состояние коры и веток. Личинки вредителей могут зимовать в трещинах коры, что может привести к гибели дерева.

Итоги зимнего осмотра

Пока вредители спят, есть возможность существенно снизить их численность к весне. Регулярный осмотр сада и удаление зимующих укрытий помогут защитить растения от нашествия.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

