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Рассказываем, как выбрать идеальное комнатное растение в подарок на Новый год

2:37
Садоводство

Комнатные растения — отличный подарок на Новый год, который принесет не только радость, но и улучшение качества воздуха в вашем доме. Многие из них обладают способностью очищать воздух даже в ночное время, что делает их особенно ценными.

Подарок
Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подарок

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Калатея

Эта красавица символизирует новые начинания и процветание в делах. Благодаря крупным текстурированным листьям с множеством крошечных пор, калатея поглощает углекислый газ и выделяет кислород, превращая ее в эффективный оксигенатор.

Восковые листья отлично задерживают пыль, очищая воздух и предотвращая попадание частиц в легкие. Калатея чувствует себя комфортно в затененном месте светлой комнаты — на приставном столике или полке, но не на подоконнике.

Сансевиерия

Известная как "тещин язык", сансевиерия выделяет кислород ночью, что делает ее уникальной. Она улучшает качество воздуха во время сна и станет отличным подарком для тех, кто страдает от бессонницы. В китайской культуре это растение символизирует удачу и богатство, что добавляет ему привлекательности.

Замиокулькас

Это растение называют денежным деревом из-за его способности привлекать финансовую удачу. Замиокулькас эффективно очищает воздух, избавляясь от вредных загрязнителей, таких как ксилол и толуол, и делает атмосферу в помещении более здоровой.

Бостонский папоротник

Природный увлажнитель, который особенно понравится тем, кто заботится о своей коже. Бостонские папоротники увлажняют воздух и прекрасно очищают его от формальдегида — распространенного загрязнителя в помещениях. Этот папоротник символизирует силу и решительность, что делает его подходящим подарком для мужчин.

Хлорофитум хохлатый

Как и сансевиерия, хлорофитум выделяет кислород ночью и очищает воздух от формальдегида и других токсинов. Его пестрая листва и длинные ниспадающие побеги делают его визуально привлекательным, а небольшие ростки, напоминающие пауков, придают особую оригинальность. В некоторых культурах его считают растением, которое ловит неприятности и беды.

Выбирая комнатные растения в подарок, можно не только порадовать близких, но и заботиться о здоровье и атмосфере в доме. Они станут настоящими спутниками в новом году!

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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