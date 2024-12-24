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Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире

2:23
Садоводство

Выращивание огурцов на подоконнике — это не только увлекательное, но и полезное занятие. Зачем бежать в магазин за свежими овощами, если их можно вырастить у себя дома? Начать следует с выбора подходящего карликового гибрида огурца, который не требует опыления и прекрасно плодоносит даже в условиях ограниченного пространства.

Огурцы, завязи
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы, завязи

Условия для роста

Огурцы обожают свет, тепло и влажность. Идеальным местом для них станет южный или юго-восточный подоконник. Если света недостаточно, возможно, потребуется установить фитолампы. Обратите внимание: если растения начинают вытягиваться и терять листья, значит, им не хватает света.

Оптимальная температура для огурцов — 20-25 градусов. Важно избегать сквозняков и, по возможности, утеплить подоконник. Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому в сухих помещениях полезно использовать увлажнители или ставить поддоны с водой. Полив также должен быть умеренным, чтобы избежать застоя воды в грунте.

Подготовка и удобрение

Перед посадкой в субстрат полезно добавить немного суперфосфата и тщательно перемешать. Не забывайте о дренажных отверстиях в горшках. Рекомендуется использовать ёмкости объемом 5-10 литров, так как мощная корневая система требует пространства для роста.

Чтобы поддержать растения, через 10 дней после появления всходов можно вносить самодельное удобрение из кофейной гущи, содержащей необходимые макроэлементы: азот, калий и фосфор. Полстакана гущи следует залить водой в трехлитровой банке и настаивать 24-48 часов. Полученный настой будет идеален для полива.

Удобрение нужно повторять каждые 10-14 дней, используя водорастворимые комплексные составы. На стадии цветения стоит обратить внимание на фосфор, который способствует образованию завязей.

Проблемы и их решение

Если у огурцов начинают желтеть листья или теряется упругость лоз, первым делом стоит проверить уровень полива и освещенности. Помните, что домашним огурцам необходимо 12-16 часов света в день для успешного роста.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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