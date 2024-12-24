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Эти культуры не боятся зимы: секреты успешного посева

2:38
Садоводство

С наступлением холодов многие дачники начинают думать о зимнем посеве. Подзимний сев овощей может значительно упростить весенние работы на даче. Один из главных плюсов этого метода — экономия драгоценного времени в мае.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

Посеяв некоторые культуры осенью, весной вы сможете сосредоточиться на уходе за плодовыми деревьями и ягодными кустами. Кроме того, такие семена не требуют стратификации, поскольку проходят естественную закалку за зиму. Это делает растения более устойчивыми к холодам.

Если вы хотите собирать свежие овощи на две-три недели раньше, стоит задуматься о зимнем посеве. Суть метода заключается в том, чтобы семена попали в мерзлую почву. Можно высевать их и в оттепели, но будьте осторожны: если посеять слишком рано, проростки могут погибнуть от морозов.

Зерна, которые набухли и закалились зимой, начинают прорастать раньше весенних. Таким образом, в начале роста они получают больше влаги, что способствует развитию корней. Это приводит к меньшей предрасположенности к болезням и, соответственно, к более высокому урожаю.

Что же можно сеять под зиму? В первую очередь, это скороспелая зелень, такая как укроп и салат. Позднее взойдут петрушка и сельдерей. Можно также посеять редис, репу, пекинскую капусту, кольраби и щавель. Выбирайте только раннеспелые сорта, чтобы получить урожай как можно быстрее.

Лук-севок, особенно мелкий, можно высаживать осенью для получения лука-репки. Это снизит потери во время хранения, а к концу лета вы получите крупные луковицы. К тому же, шпинат и многие другие культуры прекрасно переносят заморозки и даже могут зимовать под снегом.

Подзимний сев особенно эффективен в регионах, где земля медленно прогревается. Высеянные семена отлично используют весеннюю влагу и тепло, быстро прорастают и имеют меньшую вероятность быть поврежденными вредителями и болезнями.

Если не успели посеять до снегопада, можно имитировать зимний сев. Упакуйте семена в полотняный мешочек и закопайте в землю на глубину штыка лопаты. Весной достаньте их, подсушите и высевайте в установленные сроки.

Осенью стоит использовать семена, срок годности которых истекает. В теплых условиях они быстро теряют всхожесть, поэтому их лучше посеять.

Уточнения

Культурные растения (агрокультуры) — растения, выращиваемые человеком для получения пищевых продуктов, кормов в сельском хозяйстве, лекарств, промышленного и иного сырья и других целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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